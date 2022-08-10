نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة سيارات للبيع في السعودية اقل من ٢٠٠٠٠ ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمحبي السيارة شيفروليه تم تواجد عدد كبير من السيارات الشيفروليه في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي تتميز بمواصفاتها الخليجية. ويتوفر بها جميع الكماليات ويتراوح سعر السيارة شيفروليه مستعملة ما بين 15000 ريال سعودي إلى أكثر من 20000 ريال سعودي. أسعار خيالية لسيارت مستعملة للبيع في السعودية متوفر سيارة شيفروليه أفيو سنة الصنع 2016 : مستعملة للبيع في مدينة جدة منطقة النعيم.

السيارة شيفروليه أفيو تحتوي على عدد 4 أبواب.

السيارة شيفروليه أفيو تم قيادتها 103442 كيلو متر.

سعر بيع السيارة شيفروليه أفيو مستعملة 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه أفيو أوتوماتيك.

تأتي السيارة شيفروليه أفيو بعدد 4 سيلندر ومحرك بقوة 1400 سي سي مع قوة الدفع الأمامي.

تأتي السيارة شيفروليه أفيو مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

اللون الخارجي للسيارة شيفروليه أفيو أبيض.

السيارة شفروليه أفيو بها بعض التلف البسيط الناتج عن الاستعمال.

الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه أفيو البنزين.

السيارة شفروليه أفيو بها نظام للحماية ومشغل أسطوانات وسنتر لوك وراديو كاسيت وتكييف.

السيارة تحتوي على عجلة قيادة معززة أليا وبلوتوث ومصابيح ضباب ومرايات كهربائية ونوافذ كهربائية.

يتم التواصل مع البائع طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت على الرقم 00966580356148 أو من خلال رسائل الواتس آب. متاح للبيع سيارة شيفروليه ماليبو سنة الصنع 2012: مستعملة للبيع في مدينة جدة.

السيارة شيفروليه ماليبو تم قيادتها 243000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة شيفروليه ماليبو مستعملة 16000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه ماليبو أوتوماتيك.

السيارة شيفروليه ماليبو تحتوي على جنوط من الألومنيوم.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه ماليبو يرجى الإتصال على الرقم 00966115202757. يوجد للبيع سيارة شيفروليه أوبترا سنة الصنع 2007: مستعملة للبيع في مدينة جدة في منطقة العزيزية.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه أوبترا مانيوال.

السيارة شيفروليه أوبترا تم قيادتها 213800 كيلو متر.

سعر بيع السيارة شيفروليه أوبترا مستعملة 7300 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه أوبترا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة شيفروليه أوبترا رصاصي.

السيارة شيفروليه أوبترا تحتوى على عدد 4 أبواب مع عدد 4 سيلندر.

السيارة شيفروليه أوبترا تأتي بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه أوبترا مستعملة يرجى الاتصال على الرقم00966506374625 أو من خلال رسائل الواتس آب.

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