نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية بسعر 6000 ريال إلى 10000 ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية، تتنافس الشركات العالمية الكبرى للسيارات بعرض أقوى موديلات السيارات على مدى العقود ولكي تعمل على تقديم سيارات بحالة ممتازة منافسة بالدرجة الأولى ترضي كافة أذواق العملاء، ومن تلك الشركات الكبرى سيارات تويوتا التي تسعى دائما لإرضاء أذواق العملاء لهم بعالم السيارات، كما يوجد أيضا سيارات نيسان الكبرى من أفضل أنواع السيارات القوية على الطرق خاصة بالمملكة ودول الخليج، من كبرى العلامات التجارية تتطور عام بعد عام، وتعتبر السيارات المستعملة من تلك الشركات من أفضل أنواع السيارات التي يمكن شراءها والتي تعرض بأسعار مخفضة رخيصة بالسعودية سنعرضها لكم بتفاصيل كل سيارة والسعر المعروض لها حاليا.
أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية
سيارات مستعملة بسوق المستعمل في السعودية بحالة جيدة ومنها سيارة نيسان نافارا مستعمل موديل عام 2010 من مواصفات السيارة المعروضة للبيع، بالنسبة الطلاء الخارجي للسيارة باللون الفضي الرمادي بدون خدوش أو رشوش مستعملة استخدام خفيف للطرق الوعرة، سيارة نيسان بمحرك قوي بقوة 4 سيلندر، كما أن السيارة نيسان مستعملة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي.
- وأما عن شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة 491 ألف كيلو متر.
- وأما عن ناقل الحركة أو القير للسيارة نيسان نافارا اوتوماتيك.
- مزايا الأمان بالسيارة بأنظمة مختلفة لزيادة الأمان بها.
- سعر السيارة نيسان نافارا 2010 يبلغ سعرها نحو 10 آلاف ريال سعودي.
معروض للبيع سيارة نيسان صني بالدمام
سيارة مصنوعة في عام 2008 قوية بالعديد من المزايا، تاريخ حوادث السيارة لم تتعرض للحوادث قط، من أبرز مميزات السيارة بأن لها عداد الممشى قليل لم تستهلك كثيرا بقراءة 220 ألف كيلو متر، ناقل الحركة اوتوماتيك.
- لون السيارة الخارجي ذات طلاء باللون الأبيض.
- مكينة وقير السيارة على الشرط بحالة جيدة.
- كما أن السيارة تحتوي على استمارة مجددة للسيارة للفحص.
- السيارة من المالك الأصلي معروضة على الشرط.
- بالنسبة لضبط المقعد فإن الضبط يدوي.
- وأما عن مقود السيارة يوريثان كهربائي الحركة.
- مع وجود إمكانية تعديل إمالة المقود اوتوماتيك.
- التحكم في سرعة السيارة عن طريق المقود.
- مساند الرأس اوتوماتيك متوفرة بالسيارة.
- كما أن السيارة بها خاصية مانع الحركة.
- سعر السيارة كاش أو تقسيط بسعر 6000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية بسعر 6000 ريال إلى 10000 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.