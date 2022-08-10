نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية بسعر 6000 ريال إلى 10000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية، تتنافس الشركات العالمية الكبرى للسيارات بعرض أقوى موديلات السيارات على مدى العقود ولكي تعمل على تقديم سيارات بحالة ممتازة منافسة بالدرجة الأولى ترضي كافة أذواق العملاء، ومن تلك الشركات الكبرى سيارات تويوتا التي تسعى دائما لإرضاء أذواق العملاء لهم بعالم السيارات، كما يوجد أيضا سيارات نيسان الكبرى من أفضل أنواع السيارات القوية على الطرق خاصة بالمملكة ودول الخليج، من كبرى العلامات التجارية تتطور عام بعد عام، وتعتبر السيارات المستعملة من تلك الشركات من أفضل أنواع السيارات التي يمكن شراءها والتي تعرض بأسعار مخفضة رخيصة بالسعودية سنعرضها لكم بتفاصيل كل سيارة والسعر المعروض لها حاليا.

أفضل سيارات مستعملة رخيصة سعودية

سيارات مستعملة بسوق المستعمل في السعودية بحالة جيدة ومنها سيارة نيسان نافارا مستعمل موديل عام 2010 من مواصفات السيارة المعروضة للبيع، بالنسبة الطلاء الخارجي للسيارة باللون الفضي الرمادي بدون خدوش أو رشوش مستعملة استخدام خفيف للطرق الوعرة، سيارة نيسان بمحرك قوي بقوة 4 سيلندر، كما أن السيارة نيسان مستعملة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي.

وأما عن شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة 491 ألف كيلو متر. وأما عن ناقل الحركة أو القير للسيارة نيسان نافارا اوتوماتيك. مزايا الأمان بالسيارة بأنظمة مختلفة لزيادة الأمان بها. سعر السيارة نيسان نافارا 2010 يبلغ سعرها نحو 10 آلاف ريال سعودي.

معروض للبيع سيارة نيسان صني بالدمام

سيارة مصنوعة في عام 2008 قوية بالعديد من المزايا، تاريخ حوادث السيارة لم تتعرض للحوادث قط، من أبرز مميزات السيارة بأن لها عداد الممشى قليل لم تستهلك كثيرا بقراءة 220 ألف كيلو متر، ناقل الحركة اوتوماتيك.