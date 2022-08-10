نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتكنولوجيا العالية…سيارة كيا سبورتاج 2023 الحديثة تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2023 الحديثة، كيا سبورتاج 2023 من سيارات الجيل الخامس من شركة كيا و تتوفر لدى الوكيل كيا الجبر إصداراتها المتعددة تتشابه مع سيارة هيونداي توسان 2022 تعد من سيارات الدفع الرباعي من إنتاج كوري وتنافس أحدث وأفضل أنواع السيارات مثل فورد أسكيب و نيسان اكس تريل تويوتا راف 4 و فوكس فاجن تيجوان سيارة كيا سبورتاج 2023 الحديثة مواصفات محرك كيا سبورتاج 2023 السعة 2 لتر

القوة 159 حصان

عزم الدوران 192 نيوتن متر

ناقل الحركة أوتوماتيك

عدد السرعات: 6 المحرك الثاني للسيارة كيا سبورتاج 2023 عدد السندرات 4

السعة 1,6 لتر تيربو

القوة 180 حصان

عزم الدوران 265 نيوتن متر

ناقل الحركة: من نوع DCT

عدد السرعات: 7 أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2023 طول سيارة كيا سبورتاج 2023 يقدر بنحو 466 سم متر بينما ترتفع عن الأرض بمقدار 166 سنتيمتر،ويبلغ عرضها 186 سم.

يقدر بنحو 466 سم متر بينما ترتفع عن الأرض بمقدار 166 سنتيمتر،ويبلغ عرضها 186 سم. يقدر طول قاعدة العجلات بنحو 277 سم.

سعة صندوق السيارة يبلغ 637 لتر.

إطارات السيارة تختلف حجمها في الإصدارات المختلفة لتأتي بمقاس 17 إلى 19 انش. أسعار سيارات كيا سبورتاج 2023 سعر كيا سبورتاج LX دفع أمامي 95,448 ريال سعودي.

كيا سبورتاج LX دفع رباعي بقيمة 101,888 ريال سعودي.

كيا سبورتاج LX محرك تيربو دفع رباعي بسعر 105,913 ريال سعودي.

كيا سبورتاج EX دفع رباعي 115,688 ريال سعودي.

كيا سبورتاج بمحرك تيربو و دفع رباعي بسعر 134,548 ريال سعودي

كيا سبورتاج EX M2 دفع رباعي من العجلات بمحرك تيربو بسعر150,648 ريال سعودي.

كيا سبورتاج SX بمحرك تيربو دفع رباعي للعجلات بسعر 158,698 ريال سعودي. مواصفات الترفيه في سيارة كيا سبورتاج 2023 تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2023 على شاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة.

على شاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة. تحتوي على لوح لمس جديدة يمكن من خلالها التحكم في وظائف المناخ والطقس

الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2023 تشتمل على شاشة مركزية بمقاس 8 بوصة.

تأتي بشاحن جهاز لاسلكي وبها كاميرا بزاوية 360 درجة.

تدعم راديو أف إم.

يوجد بها منفذ USB ومخرج إي يو اكس.

تدعم بلوتوث وبها مشغل أسطوانات

إم بي 3.

تشغل برامج ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

يتم تشغيل الصوت من خلال 6 سماعات.

يمكن ربط شاشة الترفيه في السيارة بالهاتف المحمول.

نظام الصوت في كيا سبورتاج 2023 من نوع Harman Kardon.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخامة والتكنولوجيا العالية…سيارة كيا سبورتاج 2023 الحديثة تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.