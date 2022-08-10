نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبابة الروسية التي طال انتظارها… قريبا طرح السيارة لادا نيفا 2022 في الأسواق المصرية تعرف على المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة من الترقب تسيطر على الأجواء بالنسبة لسوق السيارات في مصر، حيث ينتظر الكثيرين من محبي سيارة لادا إطلاق السيارة الجديدة لادا نيفا 2022، حيث يترقب السوق المصرية الإعلان عن موعد طرح سيارة لادا نيفا 2022، ذات الدفع الرباعي والتي أطلقت عليها الشركة المصنعة اسم Lada niva Vision 4×4، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل ومواصفات هذه السيارة الجديدة.

المواصفات الخاصة بالسيارة لادا نيفا2022

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بعدة مواصفات تمكنها من التربع على عرش السيارات الأخرى التي تدخل معها حيز الفئة السعرية ونذكر منها:

السيارة من فئة الدفع الرباعي 4X4

كما يتميز شكل سيارة لادا نيفا 2022، بشكل عصري و رياضي متعددة الاستخدامات .

كما يتميز شكل سيارة لادا نيفا 2022، بشكل عصري و رياضي متعددة الاستخدامات . إضافة إلى ذلك تدعم سيارة لادا نيفا 2022 فتحة سقف بانورامية.

كذلك محرك السيارة يأتي بسعة 1600 سي سي وقوة 114 حصانا، بالإضافة إلي ناقل حركة يدوي.

كما أنه يوجد إصدار ثان من السيارة لادا نيفا 2022 وهو يأتي بمحرك بسعة 2000 سي سي، وقوة 168 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

إضافة إلى ذلك فرامل السيارة في لادا نيفا 2022 تعمل بنظام الحقن الإلكتروني ومانع الانغلاق من نوع ABS.

السيارة تعمل بزر تشغيل

يوجد بها مكيف هواء ثنائي الفتحات ويعمل بكفاءة وسهوله في التحكم.

تأتي السيارة بجنط عجلة مقاس 15 بوصة.

هذا بالإضافة إلى أنه يوجد نظام ترفيه في السيارة متطور، ويدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

يوجد بالسيارة البلوتوث والاتصال بالواي فاي.

بالاضافه الي وجود شحن الهاتف لاسلكيا.

كما يوجظ بها مخرج USB وAUX.

كما يوجظ بها مخرج USB وAUX. هذا إلى جانب عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، فهي تتيح خاصيه الرد على الهاتف والتحكم في الوسائط المتعددة

اسعار لادا نيفا 2022 في مصر والسعودية