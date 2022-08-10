نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات شيفروليه تاهو 2022 بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر علامة شيفروليه الأمريكية إحدى العلامات الأقوى في عالم السيارات خاصة في المملكة العربية السعودية ، وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ومن ضمن أفضل سيارات شيفرولية وأكثر مبيعاً في المنطقة هي التاهو ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي كافة مواصفات شيفروليه تاهو 2022 بالصور ، وجميع البيانات الفنية والميكانيكية الخاصة بالسيارة مع بيان بالفئات المتاحة منها وسعر كل فئة ومميزات وعيوب شيفروليه تاهو ، و صور وسائل الترفيه والراحة بالسيارة و تجهيزات الأمان والسلامة التي وضعتها شيفرولية chevrolet في سيارتها تاهو tahoe الجديدة بالإضافة لمجموعة ألوان الخارجية والفرش الداخلي والمصابيح الأمامية والخلفية والوسائط التكنولوجية والألوان والتقارير والمقارنات لسيارة شفروليه تاهو.

مواصفات شيفروليه تاهو 2022 بالصور

تقدم شفروليه سيارتها تاهو 2022 في أسواق الشرق الأوسط بعدد خمسة طرازات رئيسية ، نستعرض اسعار سيارات شفروليه تاهو الجديدة كالآتي :

الأولي فئة LS : تبدأ أسعار شفروليه تاهو بسعر 211200 ر. س . الثانية فئة LT : بقيمة 225900 ريال سعودي. الثالثة طراز Z71 : سعرها 267700 ريال. الرابعة Premier : وتقدم بتسعير 280 ألف و 700 ريال. الخامسة RST : وتبلغ قيمتها 297 آلاف و 700 ريال سعودي.

مواصفات شيفروليه تاهو 2022

تقدم مجموعة شيفرولية السعودية مواصفات سيارتها تاهو 2022 الجديدة كلياً كالآتي :

التصميم الخارجي واجهة أمامية مرتفعة (بزاوية تبلغ 30.8˚

عجلات قيادة قياس 18 بوصة

​المصابيح الرئيسية بتقنية الشعاع الضوئي الذكي ® INTELLIBEAM

تشغيل / إيقاف الضوء العالي أوتوماتيكياً

مصابيح LED المتميزة للقيادة النهارية

المرايا: قابلة للتدفئة، قابلة للتعديل كهربائياً، قابلة للطي كهربائياً

ذاكرة وميزة التعتيم الأوتوماتيكي جهة السائق ومع الإنارة الأرضية

نظام دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح – يشمل التشغيل عن بُعد

الدخول بدون مفتاح ، والتشغيل بضغطة زر، وحماية القفل عند وجود المفتاح داخل المركبة

العجلات: ألومنيوم مصقول قياس 22″، إطارات 22″ ثنائية اللون، سوداء / مشغولة المزايا الميكانيكية ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات يتم التحكم فيه إلكترونياً مع ميزة overdrive

إمكانية تحديد الجر بما في ذلك القطر / السحب

إيقاف / تشغيل أوتوماتيكي

أداة اختيار وضعية القيادة

ونظام عادم مزدوج مع حواف مزدوجة مصقولة من الفولاذ المقاوم للصدأ

المحرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر مع الإدارة الديناميكية للوقود والحقن المباشر والتوقيت المتفاوت للصمامات بنية المحرك من الألومنيوم – بقوة 355 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة عزم دوران 383 رطل-قدم (518 نيوتن متر) عند 4100 دورة في الدقيقة

محرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 لتر مع الإدارة الديناميكية للوقود والحقن المباشر والتوقيت المتفاوت للصمامات بقوة 420 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة ، 624 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4100 دورة في الدقيقة يشمل العادم المزدوج

نظام التحكم في نزول المنحدرات (يتطلب دفع رباعي في LS و LT و Premier)

مفتاح تعطيل استشعار الانقلاب (قياسي مع طرازات الدفع الرباعي)

نظام الدفع الخلفي

منظومة التعليق: التحكم المغناطيسي بالقيادة

تعليق هوائي تكيفي في الزوايا الأربعة

عتاد تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق (الاستجابة النشطة 4WD) الأمان والسلامة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي

وسائد هوائية مثبتة بالمقعد للتصادم الجانبي للسائق والراكب الأمامي جهة النافذة

وسادة هوائية للسائق مثبتة على المقعد للتصادم الجانبي

وسائد هوائية ستارية للرأس لجميع الصفوف في جهة النوافذ

أيضاً الفرملة الأوتوماتيكية عند الرجوع للخلف

نظام العرض المحسن وباقة التنبيه المتوفرة ونظام تثبيت السرعة التكيفي

الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة والمعززة

استشعار الركاب الأمامي جهة النافذة للوسادة الهوائية الأمامية للراكب الأمامي جهة النافذة

الفرملة الأمامية الخاص بالمشاة

كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة

رؤية محيطية عالية الدقة، تتضمن كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة

تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار

نظام StabiliTrak للتحكم الإلكتروني بالثبات مع نظام تعزيز الفرامل ، يتضمن نظام التحكم بالجر

المساعدة على الركن: الأمامي والخلفي

تنبيه حركة المرور والمشاة الخلفية

تنبيه التذكير بالمقعد الخلفي المقصورة نظام تثبيت السرعة التكيفي: مع نظام الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة المعزز

الكونسول المركزي : ثلاجة مدمجة – ضاغط مخصص، وضعية مزدوجة: يمكن أن تصل الوضعية 1 إلى +5 درجة مئوية ويمكن لـ” الوضع 2 تحقيق -5 درجة مئوية10 يتضمن منافذ USB في الكونسول المركزي

العرض على الزجاج الأمامي: عرض متعدد الألوان بقياس 15″

أيضاً شاشة مركز معلومات القيادة المحسن والقابلة للتخصيص بقياس 12.3″

مرآة كاميرا خلفية مع نظام غسل، تعتيم أوتوماتيكي مع شاشة عرض كامل للكاميرا

وظيفة الذاكرة : ميزة استدعاء إعدادين مُسبقين لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مدعومة في سيارات شفروليه تاهو وسوبربان التعديل الكهربائي الأفقي والعمودي الكهربائية لعمود عجلة القيادة

عجلة القيادة مكسوة بالجلد مع أزرار التحكم بنظام الصوت في تاهو من الداخل مركز معلومات القيادة و مثبت السرعة لسيارة شفروليه تاهو الجديدة تنبيه الاصطدام الأمامي و زر المسافة اللاحقة وعجلة القيادة القابلة للتدفئة (عند التجهيز)

الشحن اللاسلكي (مشمول ومتوفر فقط مع الكونسول المركزي) سيارات شفروليه تاهو الجديدة المقاعد مقاعد حاضنة أمامية: مشمولة ومتوفرة فقط مع ثلاجة الكونسول المركزي ومنفذي USB وبطاقة SD

الوسادة الهوائية الجانبية للسائق المثبتة على المقعد، 4 حوامل أكواب مثبتة على وحدة التحكم

مقاعد من القماش الفاخر باللون البني/الرمادي الداكن

مقاعد جلد باللون البني/الرمادي الداكن أو جلدية مثقبة باللون الأسود /الأحمر أو البني/الأسود

مميزات شيفروليه تاهو تتضمن المقاعد وظيفة التهوية والتدفئة

الصف الثاني منقسمة بنسبة 60/40 وقابلة للطي والتحرير الكهربائي

الصف الثالث قابلة للطي كهربائياً ومنقسمة بنسبة 60/40 الترفيه ميزة النظام الصوتي، ستيريو Bose مع 9 مكبرات صوت أو 10 مكبرات صوت مع CenterPoint

نظام شيفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 مع شاشة لمس ملونة قياس 8″ ستيريو AM / FM ، وبث صوتي عبر البلوتوث، البث لجهازين نشطين التوافق اللاسلكي مع ®Apple CarPlay (5)و ™Android Auto (6) اللاسلكية

ثم نظام شيفروليه المعلوماتي الترفيهي الفاخر 3 المزود بشاشة لمس ملونة عالية الدقة قياس 10.2″ ®Google مدمج ، وستيريو AM / FM ، وبث صوتي عبر البلوتوث 4 لجهازين نشطين التوافقية مع ميزتي نظام ®Apple CarPlay (15,5)و ™Android Auto (16,6) اللاسلكية نظام التعرف على الصوت والتطبيقات المتوفرة داخل المركبة

وسائط للمقاعد الخلفية: شاشات LCD ملونة عالية الدقة قياس 12.6″ مُثبتة في المقعد الخلفي

قناتين لسماعات بلوتوث الرقمية اللاسلكية ومنفذين HDMI في الجزء الخلفي من وحدة التحكم المركزية

منافذ USB للبيانات 2، واحد من النوع A وآخر من النوع C، تقع داخل الكونسول المركزي الباقات والإصدارات الخاصة الرؤية محيطية عالية الدقة

العرض على الزجاج الأمامي

أيضاً مرآة كاميرا الرؤية الخلفية مع نظام غسل

ثم تقدم تنبيه المشاة في الجهة الخلفية باقة الرفاهية إعدادات الذاكرة

مرايا خارجية مُدفأة وقابلة للتعديل كهربائياً وقابلة للطي كهربائياً بلون الهيكل مع تعتم أوتوماتيكي جهة السائق ومؤشرات الانعطاف المدمجة

عمود عجلة القيادة قابل للإمالة والتعديل الكهربائي أفقياً وعمودياً بشكل كهربائي

المقاعد الأمامية قابلة للتدفئة

مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة جهة النوافذ

ومقاعد الصف الثاني والثالث قابلة للطي كهربائياً ومنقسمة بنسبة 60/40

نظام الرؤية المحيطية عالية الدقة ونظام كشف المشاة في الجهة الخلفية وتتطلب مقاعد جلدية على طراز LT

باقة القطر القصوى باقة القطر المتقدمة ونظام التبريد فائق السعة

أبعاد شيفرولية تاهو

تنافس سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بأبعاد ضخمة نسبيا ، و تقدم مواصفات شفروليه تاهو مستوي آخر من الأبعاد بحيث :

سيارة شفروليه تاهو chevrolet tahoe تأتي بخلوص أرضي يبلغ 254 مللي متر.

وارتفاع كلي يساوي 1925 مللي.

أما الطول الكلي فيبلغ 5352 ملم.

أيضاً طول قاعدة العجلات في سيارة شيفروليه تاهو 3071 ملم.

وزاوية ارتفاع الصدام من الأمام 34.9 درجة من الأرض.

ألوان شيفرولية تاهو 2022

من ضمن مواصفات تاهو في السعودية 2022 بالصور هي الألوان الحديثة مثل :

رمادي فولاذي معدني.

لؤلؤي ثلاثي الطبقات.

أبيض.

أسود.

بيج معدني.

أزرق داكن معدني.

أيضاً أحمر داكن.

كذلك أحمر داكن معدني.

رمادي داكن معدني.

زيتي معدني.

وسيارة تاهو هي منافس مباشر لسيارة نيسان باترول 2022 الأحدث والتي يمكن التعرف علي مزاياها وموصفاتها عبر موقعنا.

عيوب شيفروليه تاهو

لا تخلو سيارة أياً كانت من بعض العيوب التي قد تكون غير محورية ويمكن التكيف معها ، و تاهو الجديدة 2022 لها بعض العيوب غير الكثيرة مثل :

الاستهلاك الكبير للوقود خاصة مع المحركات الكبيرة من طراز V8 .

أبعاد السيارة كبيرة للغاية وتحتاج لتمرس في القيادة.

أيضاً المقصورة الداخلية فقيرة نسبياً علي مستوي الرفاهية والوسائط مقارنة بالسيارات الأخري من ذات الفئة.

ارتفاع أسعار السيارة يعد عائق وعيب في التسويق لها.

برنامج 50/50 علي التمويل التأجيري حتي 500 ألف ريال

يقدم بنك الرياض لعملائه برنامج التمويل التأجيري بنسبة 50 % للحصول علي مركبة ، تحت مسمي برنامج 50/50 كالآتي :

يقوم العميل بدفع نصف ثمن المركبة.

أيضاً يدفع العميل كذلك أرباح التمويل والتأمين علي المركبة خلال مدة التمويل

ثم يتم دفع البندين السابقين علي دفعة أولي مجمعة ، ويتم دفع باقي النصف الآخر بعد مرور عامين كدفعة أخيرة.

وبذلك بنك الرياض يتيح لك سداد قيمة سيارتك علي دفعتين.

بذلك يصبح التقسيط علي مرتين بنسبة 50 % إلي 50 % ، وهو ما يبحث عنه بعض المقدمين علي التقسيط ، ويمكن التعامل مع حاسبة التمويل وتحديد نطاق لقيمة التمويل ومدة التمويل ، وتطبق أيضاً علي برنامج التمويل الشخصي بنك الرياض بدون أقساط يصل إلي 50 ألف ريال.

نصائح للمتلكي شيفروليه تاهو

بقليل من العناية والاهتمام، فإن مركبتك شفروليه ستعيش لسنوات طويلة ولأجيال قادمة.

بالاطلاع على دليل المالك الخاص بمركبتك وجدول مواعيد الصيانة الدورية واستخدام قطع الغيار الأصلية.

ثم القيام ببعض أعمال الصيانة البسيطة في كراج منزلك.

أيضاً شفروليه تفخر بتقديم أعلى مستويات الجودة التي تضمن لك الاستمتاع بمركبتك لفترة طويلة من الزمن.

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