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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة رخيص بالسعودية، سوق السيارات المستعملة بالمملكة أظهر العديد من أنواع السيارات المعروضة للبيع بأسعار رخيصة خلال الفترة الحالية، خاصة من أكثر السيارات المتوفرة بأسعار منخفضة سيارات تويوتا كورولا وسيارات تويوتا كامري، ومن المعروف عن سيارات تويوتا بأنها قوية على الطريق منها سيارات سيدان صالون أو سيارات عائلية فارهة وسيارات رباعية المخصصة للطرق الوعرة والطرق الصحراوية، فتابعوا معنا سيارات تويوتا رخيصة مستعملة بالمملكة الشراء من المالك مباشرة عبر رقم الجوال.

سيارات تويوتا مستعملة رخيص بالسعودية بسوق المستعمل

سيارة تويوتا من أكثر ما يتم طلبه لمعرفة سعر السيارة المستعملة أو السيارة الجديدة، ويرجع ذلك إلى إماكنية وجودة السيارة على الطريق والمزايا الكثيرة لها، ومن المعروض للبيع من سيارات مستعملة ماركة تويوتا كورولا، سيارة إصدار عام 2006 حالتها مستعملة استخدام نظيف.

سيارة تويوتا كورولا طراز 2006 مستعملة

نوع القير أو ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك بحالة جيدة. الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. السيارة المعروضة للبيع لونها الخارجي فضي رمادي. السيارة وكالة طلاء لولي فرمايكا شد بلد مشروطة. زجاج السيارة الأمامي والخلفي أوتوماتيك الحركة. السيارة من الصدام للصدام علا الشرط مفحوصة خالية من الرش أو السمكرة. تحتوي السيارة على عداد الممشى بقراءة تبلغ نحو 245 ألف كيلو متر. تحتوي السيارة على إمكانية تعديل إمالة المقود. سعر السيارة تويوتا كورولا 2006 يبلغ نحو 6000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2002 القير اوتوماتيك

سيارة كامري طراز عام 2002 مستعملة بها قير أوتوماتيك أو ناقل حركة يعمل بكفاءة لأكثر من سرعة، تحتوي السيارة على عداد ممشى يدون المسافة المقطوعة للسيارة وعداد البنزين وسرعة السيارة، فقد سجلت السيارة قراءة بنحو 180 ألف كيلو متر قراءة متوسطة، السيارة كلها على الشرط.