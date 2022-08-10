نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنظمة تمويل السيارات المستعملة من الراجحي || التواصل مع البنك ورابط تقديم طلب التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي العديد من برامج تمويل السيارات المستعملة من الراجحي وذلك لمساعدة المواطنين والمقيمين على حد سواء لامتلاك سيارة، وهناك العديد من برامج التمويل التي يقدمها البنك في قسم تمويل السيارات، فمن هذه البرامج برنامج تمويل شراء السيارات بالتقسيط،وكذلك هناك أيضا برنامج تمويل الإيجار التمليكي للسيارات كما يقدم بنك الراجحي عن طريق فروع وصالات السيارات التابعة للبنك العديد من الخصومات والمكافآت والمفاجآت عند شراء سيارة جديدة، وكذلك يتيح بنك الراجحي إمكانية تمويل شراء سيارة مستعملة عبر العديد من الشروط.

شروط تمويل السيارات المستعملة من الراجحي

وقد وضع البنك عددا من الشروط البسيطة للاستفادة من عرض تمويل السيارات المستعملة، من هذه الشروط التي تتعلق بتأجير السيارات مع تحويل الراتب على البنك:

يقوم المتقدم لشراء السيارة بدفع مقدم الشراء بنسبة 10% من ثمن السيارة.

رسوم إدارية تقدر قيمتها 1% من مبلغ التمويل، أو مبلغ 5000 ريال أيهما أقل.

الدفعة الأخيرة من التمويل تكون بنسبة 15%.

كما أعلن البنك عن توفر برنامج 50/50.

حدد البنك سنوات الصنع التي تدخل تحت التمويل وهي بين 2019 و2021.

فترة التمويل تكون من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

تأمين شامل طوال مدة التمويل.

يمكن شراء السيارة من الوكلاء المعتمدين من البرنامج.

يجب ألا يتجاوز عداد السايارة 60 ألف كيلومتر.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

ومن أنظمة تمويل السيارات المستعملة نظام تأجير السيارات بدون تحويل الراتب، ويكون هذا النظام كالآتي:

دفعة أولى تكون بنسبة 15%.

المصاريف الإدارية تكون 1% أو 5000 ريال أيهما أقل.

الدفعة الأخيرة تكون 10%.

فترة التمويل تكون بين 3 إلى 5 سنوات للسيارات مديلات من 2019 إلى 2021.

النسبة السنوية للزيادة تكون 8.93%.

قيمة قرض التمويل 300000 ريال سعودي.

يجب أن يتم تقدير سعر السيارة للحصول على القرض.

يمكن الحصول على السيارة من الوكلاء المعتمدين لدى البنك.

يوفر البنك تأمين شامل طوال مدة التمويل.

يجب ألا يتخطى عداد السيارة 60 ألف كيلومتر.

خطوات التقديم على تمويل السيارات المستعملة

ويمكن للراغبين في الحصول على عرض تمويل السيارات المستعملة من البنك التقدم بطلب إلكتروني للحصول على التمويل عبر الرابط الإلكتروني لتمويل السيارات من بنك الراجحي، وإدخال البيانات الأساسية للمتقدم، كما يمكن لمعرفة تفاصيل أكثر التواصل مع بنك الراجحي عبر الطرق الآتية: