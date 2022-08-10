نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الكوري كيا سبورتاج 2022 الآن بالسعودية…تعرف على مزايا السيارة ومواصفاتها وسعرها المطروح بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة كيا ذات مكانة كبيرة مقارنة بأنواع السيارات المختلفة، ويرجع السبب لذلك إلى إمدادها الكثير من المزايا بكافة اصداراتها، هذا بالإضافة إلى جودتها العالية وسعرها الممتاز، وهي الخيار الأول لكل من يرغب في اقتناء سيارة حديثة داخل المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن شركة كيا الكورية قد وفرت العديد من الفئات المختلفة التي تنتمي إلى عائلة كيا سبورتاج 2022، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

بالنسبة لأبعاد السيارة من الخارج يصل طول السيارة لنحو 183.5 بوصة

كذلك يبلغ عرضها فيبلغ 73.4 بوصة، وارتفاع 65 بوصة، أما بخصوص طول قاعدة العجلات فيبلغ 108.4 بوصة.

أما فيما يخص محرك السيارة، فإن شركة كيا قامت بتوفير 4 بدائل مختلفة يمكن الاختيار من بينها:

الأول تأتي السيارة بمحرك بنزين TGDI والذي يأتي بشاحن توربيني، يوجد به 4 اسطوانات، مع سعة محرك 1.6 لتر

كما يعمل بقوة 177 حصاناً، ويصل الحد الاقصى لعزم دورانها إلى 265 نيوتن/متر، وتتصل السيارة بناقل مانيوال من 6 سرعات، كما يتوافر ناقل أوتوماتيك للسيارة من 7 سرعات.

الثاني المحرك ديزل يأتي بسعة 2.0 لتر، يعمل بقوة 183 حصاناً، الحد الأقصى لعزم دوران فهو 417 نيوتن/متر، السيارة تمتلك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

الثالث يحتوي على محرك بنزين هجين، والذي يعمل بنظام E-Handling، وهو مشابه للتيربو ذات الأسطوانات الرباعية، ويأتي بسعة 1.6 لتر، متصل به محرك كهربائي ينتج 169 كيلوواط.

الرابع تمتلك السيارة محرك هجين من نوع Plug-in-Hybrid، ينتج 137 كيلو واط، عزم الدوران بها يصل الى 416 نيوتن/متر، بجانب 195 كيلو واط، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/متر

كما تشتمل على لوحة عدادات رقمية تأتي بمقاس 12 بوصة، وتعمل باللمس.

نظام الحماية والأمان في سيارة كيا سبورتاج 2022

تحتوي السيارة على نظام ملاحة متطور

نظام الفرامل الموجود في سيارات كيا سبورتاج فهي فرامل مانعه للانزلاق ABS.

كما تحتوي على نظام EBD والمسؤول عن التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

نظام الفرامل الموجود في سيارات كيا سبورتاج فهي فرامل مانعه للانزلاق ABS. كما تحتوي على نظام EBD والمسؤول عن التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل. كما تحتوي على نظام الحفاظ على توازن السيارة إلكترونياً.

هذا بجانب امتلاكها حساسات تساعد في الركن الخلفي للسيارة.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

هذا بجانب وجود وسائد هوائية في الأمام والجوانب.

سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية

من المتوقع أن يتم طرح السيارة في الأسواق السعودية بأسعار تتراوح بين 94.000 ريال سعودي إلى 128.000 ريال سعودي