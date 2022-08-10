نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض تقسيط سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل بدون مقدم والأنواع المتاحة في المقال التالي
عمر شويل - جدة من اهم الأنظمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين أو الوافدين المقيمين على أرضها هو نظام تقسيط السيارات المستعملة، وقد قدمت العديد من المعرض بالفعل للعمل بهذا النظام ومن أشهر هذه المعارض هو معرض عبد اللطيف جميل، والذي يقوم بعمل العديد من العروض على السيارات بالتقسيط بدون مقدم أو كفيل، والان تابعو معنا المقال فسوف نتعرف على كل مايتعلق به بشكل تفصيلي.
تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم
من افضل مايبحث عنه ويقبل عليه كل من يرغب في شراء سياره، هو الحصول عليها بالتقسيط وبدون مقدم، وقد قامت معارض عبد اللطيف جميل بالعمل بهذا التمويل والبيع بالتقسيط بدون مقدم، وهذه المعارض تتميز بالآتي:
- يتم بيع السيارات بالتقسيط بدون دفع مقدم، وبدون شرط وجود كفيل للمشتري.
- يمنح المعرض للمشتري ضمان على البيع لمدة ثلاث سنوات.
- يقوم المعرض بإدخال المشاري في التأمين الشامل على السيارة.
- أنواع السيارات المستعملة في عبد اللطيف جميل
هناك مجموعة مميزة من السيارات المستعملة التي يتم عرضها في معارض عبد اللطيف جميل، وبها العديد من المميزات التي يمنحها للمعرض للشاري، ومن أهم هذه الأنواع مايللي:
- سيارة تويوتا كورولا موديل 2020، من افضل الأنواع وتعمل بنظام الاتوماتيك، ويتم الحصول عليها مقبل قسط شهري بقيمة 1463 ريال مع الحصول على ضمان لمدة 3 سنوات على السيارة.
- كما يتم عرض سيارة تويوتا يارس وهي موديل العام الماضي 2021، ويتم عرض هذه السيارة المميزة بالتقسيط بدفع مقدم بقيمة 1112 ريال سعودي شهريًا مع منح المشتري ضمان على السيارة لمدة ثلاث سنوات.
- وفي حالة الرغبة في الحصول عليها يفضل الدخول الى موقع عبد اللطيف جميل وذلك لرؤية جميع انواع السيارات المتوفرة بداخل المعرض، ولمعرفة جميع الشروط والأحكام الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض تقسيط سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل بدون مقدم والأنواع المتاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.