انت الان تتابع خبر أرخص سيارة يابانية في مصر.. مازدا CX-3 هتبهركم بكل اللي فيها من مميزات. والان مع التفاصيل

أرخص سيارة يابانية في مصر مازدا CX-3

رياض -احمد صلاح- تواجد الكثير من الطرازات الخاصة بالسيارات أثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد، ولذلك فهذا أثر كثيراً على الاوضاع الاقتصادية الحالية كثيراً، وهي التي نتج عنها في بعض الأحيان ارتفاع الأسعار باستمرار.

وتعتبر من أبرز العلامات التي أختفت سياراتها مؤخراً عن جميع المعارض هي مازدا، وكانت سياراتها من الاختبارات البسيطة المقدمة محلياً، وهي التي يتم تصنيعها بشكل كامل في اليابان، وهذه السيارات عرفت منذ سنوات طويلة باعتماديتها وطول عمرها والعملية الخاصى باستعمالها لجذب انتباه العملاء، وتعد مازدا CX-3 من السيارات الأرخص على مستوى الطرازات التي تصنع في اليابان.

مواصفات سيارة مازدا CX-3 اليابانية

وتأتي سيارة مازدا CX-3 اليابانية بطول 4.27 متر من ضمنه القاعدة الخاصة بعجلات طولها 2.75 متر وعرضها 1.78 وارتفاع قدرة 1.53 متر، وبها محرك 1500 سي سي موزع على 4 سلندرات ويعمل من خلال سحب طبيعي للهواء لوليد 110 حصان من القوة وعزم 144 نيوتن عند 400 نيوتن متر عند 4000 دورة/ الدقيقة بجوار نقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وحساسات للمطر والإضاءة والخلفية لطي كهربائي للمرايا الجانبية وكسوة وناقل الحركة وتكييف وجنوط قياسها 16 بوصة، وسعرها رسمي يصل لـ 450 ألف جنيه.