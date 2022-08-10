نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الفخامة” تعرف على مواصفات ومميزات سيارة لاندكروزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لاندكروزر من السيارات الجديدة التي تم إطلاقها في عام ٢٠٢٢ من قبل شركة تويوتا، وتتواجد السيارة في مجموعة من دول الوطن العربي مثل السعودية والإمارات..وغيرها، ونظرا للتحديث الذي تم علي الموديل الخاص بسيارة لاندكروزر أصبحت أكثر فخامة ورقي عن زي قبل، فضلا عن الإمكانيات والمواصفات التي تم إضافتها للسيارة تواكب صيحات الموضة الخاصة بالسيارات في عام ٢٠٢٢، وتكدس البحث للتعرف على مواصفات السيارة والمميزات التي تمت فيها في السيارة عن الاصدار القديم، لذلك حرصنا علي ان نقدم لكم كافة التفاصيل عن سيارة لاندكروزر في هذا المقال.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

تم اضافة مجموعة من المواصفات المستحدثة إلى سيارة لاندكروزر لكي تظهر بإطلالتها الجديدة في 2022 وتتصف بالتالي:

طول السيارة يصل الى 4.97 متر،.

عرض السيارة بلغ 1.99 متر،.

الارتفاع يصل إلى 1.86 متر.

قاعدة العجلات يصل ارتفاعها الي 2.9 متر.

التصميم الخارجي للسيارة مطابق لمنصة التقليدية Tanja-f.

تتشابه مع إصدار تندرا التابع لشركة تويوتا في المظهر الخارجي.

تتمتع بمجموعة مميزة من المصابيح اللد في الواجهة الأمامية بالإضافة إلى ستة مصابيح صغيرة.

بالإضافة إلى مجموعة من المصابيح الخلفية.

تتوفر السيارة بأكثر من لون وتتنوع وفقا لمجموعة من الفئات المختلفة يمكنك اختيار السيارة وفقا للفئة التي تناسبك.

المظهر الخارجي للسيارة قمة من الرقي والذوق الرفيع وتناسب جميع الأذواق لعشاق اقتناء السيارات.

مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة 2022

تُعتبر سيارات لاند كروز ٢٠٢٢ من سيارات SUV، التي أثبتت تواجدها منذ عام 1951م وما زالت متمركز في القمة حتى الآن نظرا لتوفير المميزات التالية بها: