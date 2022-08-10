نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبقرية التصميم الكوري تغزو الأسواق السعودية… تعرف على أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم مؤخرًا طرح السيارة كيا سبورتاج من فئة SUV في أسواق المملكة السعودية والتي حصلت على تحديثات متطورة وتقنيات حديثة، وتتميز السيارة بمقصورة واسعة من الداخل وتصميم جذاب من الخارج، كما تم تزويدها بعدد من أنظمة السلامة القياسية، وقد حظيت السيارة بقبول واسع بمجرد نزولها الأسواق، وسوف نتعرف في سطور هذا المقال على أهم مواصفات السيارة، بالإضافة إلى أسعارها في المملكة السعودية.

مواصفات وأبعاد كيا سبورتاج 2022

حصلت سبورتاج 2022 على أبعاد قياسية مميزة حيث بلغ طولها 183.5 بوصة، وعرضها 73.4 بوصة بينما وصل ارتفاعها إلى 65 بوصة

كما ارتكزت السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها حوالي 108.4 بوصة.

وقد حصلت السيارة على تصميم رياضي راقي، والعديد من التحديثات، منها: مصابيح أمامية جديدة بشكل أشد هجومية، ومصابيح جديدة للضباب، وتكبير حجم شبك تهوية السفلي

كما حصلت المقصورة على نظام معلومات وترفيه يعمل باللمس.

وعلاوة على ذلك فقد تم تجهيز السيارة بوسائل مساعدة السائق القياسية، وبعض أنظمة الأمان والسلامة، منها: وسائد الهواء، وأحزمة الأمان، والسنتر لوك وإنذار ضد السرقة، وغيرها.

بالإضافة إلى مجموعة من تقنيات الترفيه، والتي من بينها البلوتوث والاتصال اللاسلكي بالإنترنت، ومداخل يو اس بي، واستريو بمكبرات صوت، وراديو قمر صناعي.

محرك كيا سبورتاج 2022

يتوفر محرك السيارة في 4 اختيارات، كالتالي:

الأول: محرك بنزين TGDI بشاحن توربيني، 4 سلندر، قوة 177 حصان، سعة 1.6 لتر، عزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات يدوي أو أوتوماتيكي 7 سرعات.

الثاني: محرك ديزل، قوة 183 حصان، سعة 2.0 لتر، عزم دوران 417 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.

الثالث: محرك بنزين هجين، سعة 1.6 لتر، 4 سلندر، مقترن بمحرك كهربائي بقوة 169 وات.

الرابع: محرك هجين، قوة 137 كيلووات، وعزم دوران 416 نيوتن/ متر.

أسعار بيع كيا سبورتاج 2022 السعودية

من المتوقع أن يكون سعر بيع كيا سبورتاج موديل 2022، في السوق السعودي، يتراوح بين 94 الف ريال و128 ألف ريال، حيث يختلف سعر كل فئة من السيارة عن الأخرى، كالتالي: