نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواصفات جبارة وعزم شديد… لادا نيفا 2022 تتربع على عرش السيارات بأسواق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدثت السيارة لادا نيفا 2022، الروسية، ضجة كبيرة في الأسواق، وخاصةً بالمملكة السعودية، وتنتمي السيارة لسيارات الدفع الرباعي، كما تتمتع بتصميم جذاب أنيق وغير معتاد، وقد تم تجهيزها بباقة من الإمكانيات المتطورة، بالإضافة إلى محرك قوي، وانظمة أمان متعددة؛ لذا فهي سيارة يرغب الكثيرون في اقتنائها، وسوف نسلط الضوء، في هذا المقال، على أبرز مواصفات السيارة، ومزاياها، بالإضافة إلى أسعارها داخل المملكة السعودية.

أهم مواصفات لادا نيفا 2022

تعتمد لادا نيفا 2022 الرياضية على محرك اوتوماتيكي قوي وتستمد منه قوتها حيث يولد المحرك قوة 83 حصان

وتبلغ سعته 1.7 لتر وعزم دوران أقصاه 128 نيوتن/ متر، ويقترن بناقل حركة يختلف من فئة إلى أخرى

وتعمل السيارة بنظام السحب الأمامي، وتبلغ أقصى سرعة لها 145 كم/ الساعة.

كما حصلت السيارة على تصميم جذّاب ومتميز وهيكل معدني مقاوم للصدمات، ومصابيح ليد أمامية وخلفية، بالإضافة إلى عجلات 15 بوصة ذات أقواس منحوتة.

أما مقصورة السيارة فهي مقصورة فاخرة ذات تصميم رياضي، معزولة جيدًا عن الضوضاء الخارجية مما يوفر للركاب الهدوء

كما حصلت السيارة على مقاعد فاخرة قابلة للتبريد والتدفئة، بالإضافة إلى شاشة ترقية كبيرة باللمس، وإضاءة محيطية، ومستوى عالي من الأمان.

أهم مميزات لادا نيفا 2022

تتمتع لادا نيفا موديل 2022 بمجموعة من المميزات، أهمها ما يلي:

تمتلك السيارة مكيف هواء عالي الكفاءة لضبط درجات الحرارة داخل السيارة طوال الوقت.

كما تتمتع السيارة بمستوى أمان مرتفع للغاية تم تصميمه باحترافية، وخاصةً بالنسبة لمقاعد السيارة.

يعمل محرك السيارة بنظام الدفع الرباعي لجميع العجلات.

أبرز عيوب لادا نيفا 2022

تم رصد بعض العيوب في السيارة بناءًا على تجارب البعض، ومن أبرز تلك العيوب ما يلي:

صغر حجم المقصورة إلى حدٍ ما.

بعض الفئات من السيارة يتصل محركها بناقل حركة يدوي وليس أوتوماتيكي.

كما أن المحرك استجابته بطيئة نوعًا ما.

بالإضافة إلى صغر مساحة صندوق الأمتعة الخلفي الخاص بالسيارة.

أسعار لادا نيفا 2022 في السعودية