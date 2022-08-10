نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة لعشاق السيارات… الآن تويوتا كامري الجديدة 2023 تغزو أسواق السعودية تعرف على الأسعار والمواصفات في المقال التالي
عمر شويل - جدة كشفت شركة Toyota مع اقتراب عيدها الأربعين عن الإصدار الجديد لها “تويوتا كامري 2023“ وهي سيارة متوسطة الحجم من فئة السيدان، وقد حصلت السيارة على تصميم خارجي وداخلي مميز، وتعديلات في المحرك ومواصفاتها الميكانيكية، وجاءت السيارة بعدة ألوان، وهي: الأبيض والأسود والأزرق، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسعار السيارة في الأسواق السعودية، وأهم المواصفات.
محرك تويوتا كامري 2023
جاءت السيارة بثلاث محركات مختلفة تعمل بأنظمة الدفع الرباعي والدفع الأمامي، وهي كالتالي:
- الأول: محرك 4 سلندر، قوة 209 حصان، سعة 2.5 لتر، عزم دوران 252 نيوتن/ متر.
- الثاني: محرك اختياري V6، قوة 305 حصان، سعة 3.5 لتر، عزم دوران 362 نيوتن/ متر.
- الثالث: محرك هجين، 4 سلندر، 2 محرك كهربائي، سعة 2.5 لتر، بطارية صغيرة ليثيوم أيون بقوة 211 حصان
مواصفات تويوتا كامري 2023 الداخلية
- حصلت السيارة على مقاعد من الجلد الفاخر قابلة للتدفئة، مع تهوية جانبية، بالإضافة إلى نظام المعلومات القياسي Entune 3.0، وكاميرا محيطية 360 درجة، وشاشة لمس قياس 7 أو 9 بوصة.
- كما تم تزويد السيارة بمكيف هواء، مع أزرار لضبط المناخ والتحكم في الصوت، بالإضافة إلى بعض التقنيات، مثل: الواي فاي والشحن اللاسلكي والبلوتوث.
المواصفات الخارجية لكامري 2023
- تأتي كأخرى 2023 بتصميم خارجي مميز، حيث حصلت على تعديلات في المصدات الأمامية والخلفية، وكذلك في لوحة القيادة.
- أيضًا حصلت السيارة على مصابيح ليد أمامية جديدة، وعجلات معدنية 19 بوصة، بالإضافة إلى مخرج مزدوج للعادم وفتحة سقف، بينما لم يتم تعديل تصميم الشبك الأمامي للسيارة.
أسعار تويوتا كامري 2023 في السعودية
تم طرح السيارة كامري 2023 في 9 فئات متباينة من حيث المحرك والتجهيزات، كما تتباين أسعارها في السوق السعودي على النحو التالي:
- يبلغ سعر الفئة LE، من السيارة، حوالي 101 ألف ريال.
- كما يبلغ سعر الفئة SE، حوالي 108 ألف ريال.
- بينما يبلغ سعر الفئة LE الهجينة، نحو 112 ألف ريال.
- أما الفئة SE الهجينة، فيبلغ سعرها حوالي 116 ألف ريال.
- كذلك تباع الفئة XLE بسعر 120 ألف ريال.
- بينما تباع الفئة XSE بسعر 124 ألف ريال.
- أما الفئة XLE الهجينة، فتباع بسعر 127 ألف ريال.
- كذلك يبلغ سعر الفئة TDR، حوالي 127 ألف ريال.
وأخيرًا، يبلغ سعر الفئة XSE الهجينة، حوالي 131 ألف ريال.
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