بارخص سعر سيارة هيونداي إلنترا إصدار 2016 مستعملة للبيع

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عمر شويل - جدة نظرًا لغلاء أسعار السيارات حاليًا بسبب ما تشهده البلاد من تغير اقتصادي؛ يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارات مستعملة حديثة وذو كفاءة عالية وبسعر مناسب، وهذا بالضبط ما يتوفر في سيارة هيونداي إلنترا موديل 2016 بمحافظة الدمام في المملكة العربية السعودية، تعرف معنا على مواصفاتها وكفاءتها والسعر المطلوب.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا إصدار 2016 من الخارج

تعد سيارة هيونداي إلنترا من أشهر السيارات المستخدمة في الوطن العربي، حيث أنها تتمتع بالعديد من الصفات والخصائص الرائعة مهما كان تاريخ إصدارها، وهي مناسبة جدًا لمن يبحث عن سيارة حديثة ومتطورة تتواكب مع العصر الحالي وتحاكي السيارات الحديثة المنتشرة مؤخرًا، ومن أهم مميزات هذه السيارة:

أن شكلها الخارجي مازال جديد كليًا ولونها أحمر لامع.

ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.

تعمل بالبنزين.

أول استخدام 2016.

المسافة المستهلكة 120,000 كم.

نوافذ السيارة تعمل بالكهرباء سواء الخلفية أو الأمامية.

نوع الزجاج: فاميه.

مقاعد السيارة أيضًا تعمل كهربائيًا، ويمكنك تحريكها في جهات مختلفة.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا من الداخل

السيارة مُجهزّة بالعديد من التقنيات الرائعة ووسائل الراحة من الداخل، ومن أهم هذه الوسائل:

السيارة مزودة بفتحة سقف.

الفرش مزيج من القماش والجلد الفاخر.

مزودة بمكيف.

نظام ركن ذكي.

المرايا تعمل كهربائيًا.

التحكم بها عن طريق ريموت كنترول.

طي وفرد المقاعد بسهولة.

بها العديد من المزايا الذكية مثل: مدخل يو إس بي، مدخل AUX، مشغل للأسطوانات، مشغل DVD، مُبدّل للأقراص، راديو، بلوتوث.

وسائل الحماية في السيارة

تضم سيارة هيونداي إلترا وسائل الحماية المتوفرة في أي سيارة حديثة منتشرة حاليًا، أهمها:

الحساسات الأمامية التي تحمي السيارة من الاصطدام.

وسائد هوائية في جميع أركان السيارة للركاب والسائق.

خاصية توزيع قوة المكابح EBD.

مكابح مانعة للإنغلاق ABS.

حساسات خلفية أيضًا لحماية السيارة من الخلف.

ESP.

جنوط.

مصابيح وكشافات خاصة للضباب.

قفل الأبواب مركزيًا.

سبويلر من الخلف.

جهاز إنذار ضد السرقة.

خاصية تثبيت السرعة.

سعر سيارة هيونداي إلنترا المستعملة

تتوافر السيارة في محافظة الدمام بسعر 15,000 ريال سعودي فقط، والسيارة بحالة جيدة لم تتعرض لأي حادث أو تصادم، وليس لديها تاريخ مع الصيانة، وللتواصل مع مالك السيارة أتصل على الأرقام التالية: 0595239375 أو 966595239375.