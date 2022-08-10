نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة النترا في السعودية من 2015-2022 واسعارها الخرافية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم هيونداي النترا الراحة الكاملة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية. ولازالت هذه السيارات محافظة على المستوى الراقي الذي تقدمه منذ أعوام كثيرة جدًا. حيث تقوم الشركة الام هيونداي العملاقة بعملية تجديد سياراتها بصورة مستمرة خاصة النترا بإضافات عديدة جدًا. وتقدم لها وسائل التأمين والأمان والراحة وأيضًا مجموعة رائعة جدًا من الترفيه وكذلك الرفاهية بأزرار تشغيل المحرك واطفاءه. أو شاشتها الضخمة في تابلوه السيارة بالجودة الرائعة والتي تستجيب للأوامر السريعة جدًا. سيارات مستعملة النترا في السعودية من 2015-2022 واسعارها الخرافية 100% تتوافر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2021 في مدينة الخبر حالتها مستعملة.

حيث السيارة الالنترا اوتوماتيك سيدان ومستعملة لونها أزرق.

كذلك الممشى الخاص بها ما بين 60000-69999 كيلومتر.

والقسط الشهري الموجود عليها 1536 ريال سعودي.

أما بالنسبة لـ سعر التنازل فهي بدون مقابل وسننشر الهاتف الخاص بصاحب السيارة في الصورة الخاصة بالسيارة التالية. حالات متميزة سيارات رخيصة إلنترا سعودية سعر ممتاز وحالات جبارة الحالة الثانية التي معنا هي هيونداي إلنترا موديل 2020 سيدان رمادي مستعمل اوتوماتيك.

وموجودة السيارة في مدينة الخبر والممشى الخاص بها 30000-39999 كيلومتر.

نذكر أن ناقل الحركة اوتوماتيك ولون السيارة من الخارج رمادية اللون

بالنسبة لاسم البنك أو شركة التمويل فهي شركة التيسير. وقيمة السيارة 73830 ريال سعودي.

وعليها عدد أقساط متبقية 38.

كذلك قيمة القسط الشهري الخاص بها 1387 ريال سعودي أما بالنسبة الدفعة الأخيرة فهي 25841 ريال سعودي. السيارة الجبارة المتميزة هيونداي النترا 2020 في السعودية سعر مفاجيء مستعمل تم استخدام هذه السيارة شخصيًا خلال العامين الماضيين، والسيارة أصلية. مثبت السرعة. جنوط ألمنيوم.

السيارة المتميزة المعروضة مستعملة في مدينة جدة هيونداي إلنترا 2020 اوتوماتيك سيدان.

كذلك لون السيارة بيج والممشى 40000-49999 كيلومتر.

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