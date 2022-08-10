نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافر سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 6000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة رخيصة في المملكة العربية السعودية بجميع الأنواع التي تناسب جميع الفئات من المواطن السعودي وتناسب كل شخص على حسب احتياجه لها، فمن خلال المقال سنعرض أرخص السيارات للبيع في السوق السعودي.

مازال يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين في سوق السيارات المستعملة عن أرخص وأجود أنواع السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية هذا وقد تم الإفصاح عن توافر سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 6000 ريال سعودي فيما أعلى بمواصفات مذهلة وبحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سيارة تويوتا كامري للبيع موديل 2004:

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2004 مستعملة للبيع في مدينة الشرقية، وتعد سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 6000 ريال سعودي، أما عن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 230000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أزرق.

السيارة تويوتا كامري تحتوي على باور ومكيف وريموت كنترول وفتحة سقف وفرش قماش.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية وحساسات.

السيارة بها نظام صوت عبارة عن مشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي.

السيارة بها كشافات ضباب وجنوط ومثبت سرعة وإنذار وقفل مركزي للأبواب وجي بي إس.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0581915748 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966581915748.

سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2006:

للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة للبيع في مدينة الرياض، بينما سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6500 ريال سعودي، أما عن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590425696 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590425696.

للبيع سيارة تويوتا ياريس بمدينة جدة:

للبيع سيارة تويوتا ياريس أول إستخدام 2011 مستعملة للبيع في مدينة جدة، وسعر بيع السيارة تويوتا ياريس مستعملة 7000 ريال سعودي، بينما ناقل الحركة في السيارة تويوتا ياريس أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا ياريس سجل 204000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

السيارة تويوتا ياريس متوفرة بلون خارجي أسود.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا ياريس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590425696 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590425696.

تويوتا كامري 2008 في القصيم:

سعر السيارة تويوتا كامري 12000 ألف ريال كاش، وعداد الممشى سجل قراءتة 160 ألف كيلو متر، وتعد السيارة بها مميزات عديدة مثل أن حركة الناقل أوتوماتيكي، ومن خلال السطور القادمة سنوضح باقي مميزات السيارة.

حيث يوجد بالسيارة أربع أبواب، وبها أربعة سلندر، واللون الأساسي للسيارة ذهبي، أما عن زجاج السيارة كهربائي، كما يوجد بالسيارة تكيف والمقاعد الخاصة بالسيارة أصلية ومن طراز خليجي، ولمزيد من المعلومات الخاصة بالسيارة يرجى الاتصال على الهاتف ‎+966 59 522 8528.