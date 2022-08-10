نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرخص سعر سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية في المقال التالي

الكثير من المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية يبحثون عن سيارات بمواصفات خاصة، حتى تتحمل ظروف الطقس القاسي في السعودية، خاصة يجب أن يكون بها مكيف عالي البرودة ونوافذ خلفية وأمامية، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن أفضل ثلاث سيارات مستعملة في السعودية. سيارة هيونداي توسان H100 مستعملة للبيع سيارة هيونداي توسان H100 تتمتع بلونها الرمادي الجذاب، وطراز اتوماتيك رائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنظام ذكي خاص بركن السيارة، وباور، ومرايات أمامية تعمل بالكهرباء لونها رمادي، ومكيف ذات برودة عالية.

يوجد بهذه السيارة مرايات ضم للإغلاق، وريموت كنترول، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من القماش والجلد، ومبدل أقراص، ومشغل اسطوانات.

تتمتع هذه السيارة بوسادة جانبية هوائية، وحساسات خلفية وأمامية، ووسادة هوائية للركاب والسائق، وكشافات ضباب، ومقاعد تعمل بالكهرباء.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة هيونداي H100 للبيع بسعر ٣٢٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 590316994,+96690316994. للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٦ مستعملة سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٦ تتمتع بلون ذهبي لامع، وطراز اتوماتيك جذاب، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد لونها أسود، ومرايات أمامية لونها ذهبي مثل السيارة من الخارج.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٨٣,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

تعرض سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٦ للبيع بسعر ٧,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583857849,+966583857849. سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٧ مستعملة للبيع سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٧ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وكشافات ضباب، وجهاز انذار، ومشغل اسطوانات.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت ومكيف، ومرايات ضم للإغلاق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٨٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حائل.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٧ للبيع بسعر ٩,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0508109567,+966508109567. عمر شويل - جدة بأرخص سعر سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية - ثقفني

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