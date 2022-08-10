سيارات هونداي مستعملة للبيع بالسعودية بسعر رخيص ومناسب

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الأن بأقل سعر يمكنك الحصول على سيارة هيونداي جميع كمالياتها أوتوماتيك وبحالة جيدة وبها جميع وسائل الأمان والراحة ونظام صوت متكامل فيمكنك بداية من 4000 ريال سعودي الحصول على سيارتك من ماركة هيونداي الشهيرة. سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 8000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط عن طريق دفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 64000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت متاحة بلون خارجي أزرق.

السيارة هيونداي أكسنت مزودة بمكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية كهربائية.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وقفل مركزي للأبواب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595868064 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595868064. للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2005 مستعملة سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع في مدينة الشرقية.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 4000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 120000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت متواجدة بلون خارجي فضي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580799041. سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2018 مستعملة في مدينة رأس الخفجي.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 4800 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك مع طراز أوتوماتيك بالكامل 1.6L GL Base.

عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 69000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة بها مكيف وفرش قماش وباور ومرايات كهربائية ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها راديو كاسيت ومشغل إسطوانات وكشافات ضباب ومدخل يو إس بي. عمر شويل - جدة سيارات هونداي مستعملة للبيع بالسعودية بسعر رخيص ومناسب - ثقفني

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