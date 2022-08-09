نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون دفعه اولي أفضل عروض تقسيط سيارات تويوتا يارس سيدان 2022 من عبد اللطيف جميل دفعات شهرية تصل لـ60 شهر في المقال التالي
بدون دفعه اولي أفضل عروض تقسيط سيارات تويوتا يارس سيدان 2022 نقدم أفضل عروض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا اليابانية، حيث أنه يتم تقديم العروض بدون أي دفعة أولية من قسط السيارة وحتى بدون كفيل، وتعد شركة “عبد اللطيف جميل للتمويل” هي من أشهر شركات بيع السيارات في المملكة العربية السعودية والتي تمثل مكانة كبيرة من ناحية الموثوقية في نفوس المشترين، حيث أن المجموعة تقدم عرض تقسيط لفترة سداد تصل إلى حوالي خمس سنوات من القسط الأول لسعر السيارة.
عروض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا
من السيارات المشمولة في عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل للتمويل هي سيارة تويوتا يارس سيدان موديل 2022م ويتم سداد الأقساط على مدار خمس سنوات كاملة وتختلف السيارة من حيث القسط الشهري حيث:-
- هناك قسط شهري قيمه تبلغ ألف و83 ريال سعودي.
- وقسط شهري آخر قيمته تبلغ ألف و97 ريال سعودي.
- أما القسط الأخير قيمته ألف و105 ريال سعودي.
مميزات عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل
- شراء السيارة يتم بدون كفيل.
- كما أنه يتم الحصول عليها بدون أي دفعة أولية.
- فترة سداد الأقساط تصل إلى خمس سنوات (60 شهر).
- هي من أقدم شركات المملكة العربية السعودية وبالتالي موثوقيتها عالية.
- تتيح الشركة إمكانية تأجير السيارات أو التأجير النقدي.
- عروضها مختلفة عن السيارات الأخرى.
- يمكنك استبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة وأكثر تطوّرًا.
- يمكنك بيع السيارة أو التصرف فيها بعد اكتمال سداد أقساطك الشهرية.
شروط الحصول على تقسيط عبد اللطيف جميل
- يجب أن يكون هناك تناسب بين قيمة مبلغ السيارة وبين راتبك الشهري الذي تحصل عليه.
- كما أنه يجب تحقيق توافق بين الراتب والمبلغ بقيمة ألفين ريال سعودي في حالة أنك تعمل في القطاع العام السعودي.
- أما إذا كنت تعمل في القطاع الخاص فإن التوافق بين سعر السيارة والراتب يجب أن تكون نسبته ثلاثة آلاف و500 ريال سعودي.
- وأيضًا يجب إثبات أنك مستمر في عملك قبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل في القطاع الخاص أو شهر واحد في القطاع العام.
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