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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل مع إمكانية جدولة الدفعة الأخيرة، تتوفر للتقبيل سيارة شيفروليه كابتيفا مستعملة موديل 2022 طالع عدادها 14 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 143 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي. المواصفات والتجهيزات: تشغيل ذكي، حساسات ركن خلفية، كاميرا مدمجة للرؤية الخلفية، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل، جنوط 17 إنش، مثبت سرعة ذكي، مقود متعدد الاغراض، دخول ذكي، مكيف يدوي، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات والانزلاق، عدد 2 إير باجات، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل عن طريق بنك الراجحي بقسط شهري 1116 ريال مع إمكانية جدولة الدفعة النهائية، تم سداد دفعة أولي بقيمة 8000 ريال كما تم دفع 9 اقساط من أصل 60، متبقي سداد 51 قسط + قيمة الدفعة الأخيرة التي تبلغ قيمتها 29641 ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة كيا k5 2022 مستعملة طالع عدادها 6100 كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2500 سي سي تولد قوة 194 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي. المواصفات والتجهيزات: إضاءات ليد، 4 حساسات خلفية، كاميرا خلفية ، كشافات ضباب، مانع الانزلاق، عجلة قيادة مزودة بأزرار للتحكم في البلوتوث ونظام التحدث الصوتي ونظام تثبيت السرعة، شاشة تدعم Apple CarPlay وAndroid، شاحن لاسلكي للهواتف، AUX+USB + منفذ طاقة 12v، خمس أنظمة DRIVE MODE، مكيف يدوي + فتحات تكييف خلفية، إضاءة داخلية ليد تعمل باللمس، مقاعد قماش. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق البنك الاهلي بقسط شهري 1696 ريال مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة على سنتين، تم دفع ثلاثة أقساط فقط ومتبقي سداد 57 قسط + دفعة أخيرة 36883 ريال.

تتوفر للتنازل سيارة جيلي توجيلا مستعملة فئة لاكجري 2022 طالع عدادها 12 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2000 سي سي تولد قوة 238 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي. السيارة معها صيانة مجانية سنتين أو 40 ألف كيلو متر ممشى، تم إضافة عازل حراى كامل بالاضافة إلى نانو سيراميك. المواصفات والتجهيزات: حساسات أمامية وخلفية، كاميرا محيطية 360 درجة، إنارات LED، مقود مزود بأزرار للتحكم، جنوط 20 إنش، مساعد اصطفاف + تحذير مغادرة المسار، نظام تثبيت سرعة، نظام ذاكرة للمقاعد، مكيف أوتوماتيك، بلوتوث، 8 مكبرات الصوت، مقاعد جلدية، إطارات فاخرة، سقف بانوراما، فرامل مانعة للانغلاق، حساس كفرات وغيرها من المميزات. السيارة تأجير منتهي بالتمليك من خلال مصرف الراجحي بقسط شهري 1636 ريال، وهي للتقبيل بدون رسوم مع إمكانية تقسيط دفعة التملك البالغ قيمتها 43 ألف ريال، وذلك مع العلم أنه قد تم سداد 9 أقساط من أصل 60 قسط.

سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط

تتوفر للتقبيل سيارة هوندا اكورد ال اكس سبورت مستعملة موديل 2022 طالع عدادها 9000 كم فقط، ماكينة تيربو 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 198 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: فتحة سقف، تشغيل عن بعد + ريموت إضافي من الوكالة، دخول ذكي + تشغيل ذكي، شاشة لمس تدعم أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، منفذ AUX + منفذين USB، كاميرا وحساسات خلفيه، إضاءات ليد للنور الواطي + إضاءات هالوجين للنور العالي + كشافات ليد، بريك الكتروني + أوتو هولد، تثبيت سرعة، مكيف اوتوماتيك، فرامل ABS + تحكم في الانزلاق. السيارة للتنازل من غير شروط من خلال بنك الراجحي بقسط شهري 1768 ريال، تم سداد أربعة أقساط من أصل 60 ومتبقي دفع 56 قسط + 49863 ريال قيمة الدفعة الأخيرة القابلة للتقسيط على سنتين.