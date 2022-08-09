نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل 600 ريال على خمس سنوات بمواصفات واسعار خيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف ، الاستفادة من عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل هو الحل الأمثل للحصول على السيارة ومواجهة الغلاء، فالبعض من الشعب السعودي لا يستطيع الحصول على السيارة بسعر الكاش لأنه لا يمتلك المبلغ بأكمله، ولكن من خلال عروض تقسيط الوكيل الرسمي في السعودية عبد اللطيف جميل أصبح من السهل جداً شراء وامتلاك السيارة عن طريق توفير أفضل طرق السدادة=وعلى فترات مناسبة.
العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف
لقد أطلقت شركة عبد اللطيف جميل مجموعة من أفضل عروض التقسيط على سيارة تويوتا كامري 2022، حيث أنها واحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال بيع وشراء السيارات الحديثة وتوفير على العملاء كثير من الأمور الصعبة بخصوص التقسيط وأن يتم السداد على 60 شهر.
يشمل العرض الدفعات الشهرية التي تصل إلى 600 ريال والدفعة الأولى منها 61.216 ريال بينما الدفعة الأخيرة وهي دفعة التمليك 39.560 ريال سعودي والنسبة السنوية للسيارة تقدر بحوالي 19% ومصاريف الإصدار 377 ريال والضريبة المضافة الإجمالية 14.996 ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022
السيارة تتمتع عن السيارات الأخرى بمجموعة جيدة من المواصفات والإمكانيات المتطورة التي تتمتع بها سيارة تويوتا كامري والتي 2022 تتلخص فيما يلي:
- السيارة تمتلك محرك تبلغ سعة 2500 سي سي أي ما يعادل 2.5 لتر مكون من 4 أسطوانات ويولد قوة تصل 206 حصان.
- قوة عزم الدوران لمحرك السيارة 249 نيوتن متر.
- والتسارع يبدأ من السكون حتى 100 كم/ ساعة في حوالي 7.6 ثانية.
- تتمتع السيارة بخاصية اكتشاف النقط العمياء وميزة تنبيه السائق عند حركة المرور الخلفية.
- السيارة تعمل من خلال نظام الدفع الكامل للعجلات سواء الخلفي أو الأمامي.
- كما أن محرك السيارة مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.
- وزن السيارة يصل إلى 3241 رطل إلى 3572 رطل وحجم شحن السيارة يصل إلى 15.1 قدم مكعب إلى جانب أنها تنتمي إلى فئة سيارات السيدان.
- تصل قاعدة السيارة لحوالي 112 بوصة.
- أيضاً السيارة تحتوي على ميزة الدخول الذكي دون أن يتم استخدام المفاتيح، والسيارة تكون مزودة بميزة الفرامل المانعة للانغلاق من نوع ABS.
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