نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل 600 ريال على خمس سنوات بمواصفات واسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف ، الاستفادة من عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل هو الحل الأمثل للحصول على السيارة ومواجهة الغلاء، فالبعض من الشعب السعودي لا يستطيع الحصول على السيارة بسعر الكاش لأنه لا يمتلك المبلغ بأكمله، ولكن من خلال عروض تقسيط الوكيل الرسمي في السعودية عبد اللطيف جميل أصبح من السهل جداً شراء وامتلاك السيارة عن طريق توفير أفضل طرق السدادة=وعلى فترات مناسبة.

العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف

لقد أطلقت شركة عبد اللطيف جميل مجموعة من أفضل عروض التقسيط على سيارة تويوتا كامري 2022، حيث أنها واحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال بيع وشراء السيارات الحديثة وتوفير على العملاء كثير من الأمور الصعبة بخصوص التقسيط وأن يتم السداد على 60 شهر.

يشمل العرض الدفعات الشهرية التي تصل إلى 600 ريال والدفعة الأولى منها 61.216 ريال بينما الدفعة الأخيرة وهي دفعة التمليك 39.560 ريال سعودي والنسبة السنوية للسيارة تقدر بحوالي 19% ومصاريف الإصدار 377 ريال والضريبة المضافة الإجمالية 14.996 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

السيارة تتمتع عن السيارات الأخرى بمجموعة جيدة من المواصفات والإمكانيات المتطورة التي تتمتع بها سيارة تويوتا كامري والتي 2022 تتلخص فيما يلي: