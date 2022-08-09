نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بدولة الإمارات بأقل من 10 ألف درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع، تتوفر الآن بدولة الإمارات سيارات مستعملة للبيع وتبدأ الأسعار بأقل من 10 ألف درهم إماراتي، لتصبح فرصة لا تعوض بجانب غلاء الأسعار الذي ساد العالم ككل، لذلك نوضح لكم عبر مقالنا على موقع ثقفني أسعار السيارات المستعملة لماركة تويوتا، حيث أصبحت السيارة من الأمور الأساسية لدي كل مواطن، فتابعونا.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بدولة الإمارات

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات في اقتناء سيارات ليقضوا بهم مشاوريهم ولكن يقف عائق أمامهم الأسعار الباهظة التي يجدونها، كما هناك المزيد من السيارات المستعملة المعروضة للبيع مثل سيارات نيسان وسيارات هيونداي وفورد وشيفروليه، ولكن ذلك الأمر أصبح لها بديل وفيما يلي نستعرض أسعار رخيصة لسيارات تويوتا المستعملة بإمكانيات ممتازة اغتنموا الفرصة.

سيارة تويوتا كامري 2.5L GLX 1999 مستعملة للبيع

معروض للبيع بمنطقة رأس الخيمة بدولة الإمارات سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 مستعملة، عداد الممشي 500 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السيارة موديل 1999.

لون السيارة أبيض.

نوع الدفع القيادة.

وسائد هوائية.

أربعة سليندر.

سعة المحرك 2500 سي سي.

إنذار لمنع السرقة.

السيارة بها تلف وشقوق عادية مع بعض العيوب.

سعر السيارة 7 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري 1998 مستعملة للبيع

للبيع بمدينة الراشدية بدولة الإمارات سيارة تويوتا كامري 1998 مستعملة، السيارة ناقل الحركة بها أوتوماتيكي.

لون السيارة ذهبي.

تعمل السيارة بالبنزين.

عداد الممشي بالسيارة 298,000 كيلو متر.

عدد الأبواب بالسيارة أربعة.

السيارة موديل 1998.

دفع أمامي.

أربعة سليندر.

راديو.

سعة المحرك 2500 سي سي .

سعر السيارة 8500 درهم إماراتي.

سيارة تويوتا افالون 3.5L S 2004 مستعملة للبيع

للبيع سيارة تويوتا افالون 3.5L S 2004 مستعملة بالبرشا بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 200 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة تعمل بالبنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعة المحرك 3500 سي سي.

ستة سليندر وأربعة باب.

سعر السيارة 10 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا يارس هاتشباك 2006

متوفر للبيع سيارة تويوتا يارس هاتشباك 2006 مستعملة في دبي بدولة الإمارات، ناقل الحركة CVT.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 190 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

وقود السيارة البنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 11.500 ألف درهم إمراتي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004

للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2004 مستعلمة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات،موصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي، كاميرا خلفية.

وسائد هوائية، مرايا الباب إلكترونية

سعة المحرك 2400 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

إم بس ثري، مدخل يو إس بي.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

عداد الممشي بالسيارة 150 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 13 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2.5L LE 178 HP 2006 مستعملة

متوفر للبيع بمدينة بالخان في الشارقة بدولة الإمارات سيارة تويوتا كامري موديل 2006، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 85.500 كيلو متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أزرق.

تعمل السيارة بالبنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعة المحرك 2487 سي سي.

أربعة سليندر، أربعة باب.

سعر السيارة 13 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا راف4 2005 للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا راف 4 موديل 2005 في دبي بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 150 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارج للسيارة أصفر.

أربعة سليندر وخمسة باب.

سعر السيارة 14 ألف درهم إمراتي.

سيارة تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2010 الجديد مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل يارس هاتشباك 2010 مستعملة بدبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 194,782 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

سعة المحرك 1300 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

سعر السيارة 14 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا أفالون 2007 للبيع

يوجد بمنطقة الشارقة بدولة الإمارات سيارة مستعملة تويوتا أفالون 2007 مستعملة للبيع، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

وقود السيارة البنزين.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

عداد الممشي 170 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

سيارة للبيع تويوتا كامري 2.5L LE 178 HP 2006 مستعملة

في الشارقة بدولة الإمارات متوفر سيارة تويوتا كامري 2.5L LE 178 HP 2006 مستعملة، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 196 ألف كيلو متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أحمر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج..

سعة المحرك 2487 سي سي.

وسائد هوائية.

نظام تثبيت السرعة.

سعر السيارة 15.500 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا يارس 2007

بمدينة دبي بدولة الإمارات معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا يارس موديل 2007، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

عداد الممشي 185 ألف كيلو متر.

وقود السيارة البنزين.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري 2.5 SE 2007 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2007 مستعملة في أبو ظبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي تخطي 162 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعة المحرك 2500 سي سي.

السيارة ذات مواصفات أمريكية.

سعر السيارة 15.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كورولا 1.8L 2010 مستعملة للبيع

للبيع في الورقاء بدبي سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل كورولا 2010، مواصفات السيارة هي:

سعة المحرك 1800 سي سي.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

أربعة سليندر وأربعة باب ووقود السيارة البنزين.

نوع الدفع بالسيارة دفع أمامي.

عداد الممشي 297 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 15.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2008 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة تويوتا كورولا 2008 مستعملة للبيع بمدينة دبي بدولة الإمارات، ومواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 183 ألف كيلو متر.

لون السيارة فضي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

السيارة تعمل بالبنزين.

أربعة سليندر.

سعر السيارة 15.800 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 للبيع

متوفر بمدينة دبي بدولة الإمارات سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 288 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

أربعة سليندر، مقود كهربائي.

سعر السيارة 16 ألف ردهم إماراتي.

مرآيات ونوافذ كهربائية.

سيارة تويوتا كامري 4 Door 2.5L 2009 مستعملة للبيع

بالقصيص في دولة الإمارات متوفر سيارة تويوتا كامري 4 Door 2.5L 2009 مستعملة للبيع، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 388 ألف كيلو متر.

وقود السيارة البنزين.

لون السيارة الخارجي فضي.

سعة المحرك 2500 سي سي.

أربعة سليندر، أربعة باب.

سعر السيارة 16 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2009 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا 2009 مستعملة للبيع متواجدة في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

لون السيارة أبيض.

عداد الممشي 198 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

أربعة سليندر والسيارة تعمل بالبنزين.

وسائد هوائية، مصابيح الضباب.

سعر السيارة 16.500 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2010 مستعملة

معروض لبيع في مدينة دبي رأس الخول بدولة الإمارات سيارة مستعملة تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2010،مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

نوع الوقود بالسيارة بنزين.

السيارة لونها أسود.

بها أربعة أبواب.

كاميرا خلفية والمقاعد قماش.

وسائد هوائية والتحكم بالسرعة.

بلوتوث وراديو.

عداد الممشي 177,600 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 17 ألف درهم إماراتي.

سيارة للبيع تويوتا تندرا 2007 مستعملة

للبيع في رأس الخور بدولة الإمارات سيارة تويوتا ماركة تندرا 2007، مواصفات السيارة هي:

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

عداد الممشي بالسيارة 138 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ثمانية سليندر وأربعة باب وقود السيارة البنزين.

سعر السيارة 18 ألف درهم إماراتي

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 1.8L Comfort 2011

معروض للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 1.8L Comfort 2011 بمدينة البرشا بدبي، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 150 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

نوع لوقود بالسيارة هجين.

السيارة بها القليل من التلف الناتج عن الاستعمال.

سعة المحرك 1800 سي سي.

أربعة سليندر وأربعة باب.

نظام تثبيت السرعة، بلوتوث.

نوافذ ومرآيات كهربائية.

سنتر لوك، راديو، كاميرا خلفية.

سعر السيارة 18 ألف درهم إماراتي.

سيارة للبيع تويوتا كامري 2.5L Limited 2015 مستعملة

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2.5L Limited 2015 مستعملة بأبو ظبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عدد الأبواب أربعة، نوع الوقود بنزين.

لون السيارة رصاصي.

نوع الدفع بالسيارة أمامي.

السيارة بها بعض التلف ناتج من الاستعمال.

عداد الممشي بالسيارة 154 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر، مقود يوريثان.

وسائد هوائية، كاميرا خلفية.

ضبط المقعد – أوتوماتك.

سعر السيارة 19 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا بيك اب 2002 مستعملة للبيع

متوفر سيارة تويوتا بيك اب 2002 مستعملة للبيع بمنطقة الظفرة في أبو ظبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي 250 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 20 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا هايلكس 2.0L Double Cab 4×2 2002 مستعملة للبيع

يوجد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات تويوتا هايلكس 2.0L Double Cab 4×2 2002 مستعملة للبيع، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادى.

السيارة تعمل بالبنزين.

عداد الممشي 255 ألف كيلو متر.

لون السيارة الخارجي أبيض.

دفع أمامي و جنوط المنيوم.

مقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا

بلوتوث، راديو، كاميرا خلفية.

سعر السيارة 20 ألف درهم إماراتي

سيارة تويوتا كامري 2.5L GLX 2013 مستعملة للبيع

موجود للبيع بالفجيرة بالإمارات سيارة تويوتا كامري موديل 2013، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعة المحرك 2500 سي سي.

أربعة سليندر وأربعة باب.

سعر السيارة 20 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا يارس سيدان 2015 للبيع

للبيع سيارة تويوتا يارس سيدان 2015 مستعملة المنطقة الحرة بمطار الشارقة بدولة الإمارات، والسيارة بالمواصفات التالية:

السيارة موديل سنة 2015.

لون السيارة الخارجي أبيض.

السيارة بحالة جيدة من الخارج والداخل.

ناقل الحركة عادى، دفع السيارة دفع أمامي.

السيارة تعمل بالبنزين، وأربعة سليندر.

سعر السيارة 21 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كورولا 1.6L XLI Executive 2012 مستعملة للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل كورولا 1.6L XLI Executive 2012 بعجمان في دولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 249,475 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة البنزين، أربعة سليندر، أربعة باب.

تكييف، بلوتوث، وسائد هوائية، دفع امامي.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

سعة المحرك 1600 سي سي.

سعر السيارة 22 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا يارس 2014

سيارة تويوتا يارس 2014 مستعملة معروضة للبيع في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 241,991 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

نوع الوقود البنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

خمسة سليندر، مرايا الباب إلكترونية، مكيف يدوي.

سعر السيارة 22.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا راف4 2.5L GXR 4X4 2003 مستعملة للبيع

متوفر للبيع بمدينة الطوار في دبي بدولة الإمارات سيارة مستعملة تويوتا كامري Limited 2014، ومواصفات السيارة هي:

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 205,880 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة موديل 2003.

السيارة تعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض.

سعة المحرك 2494 سي سي.

أربعة سليندر وخمسة باب.

مشغل اسطوانات DVD.

مقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا.

فتحة سقف ونوافذ كهربائية.

سعر السيارة 23 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا افالون 3.5L Limited Navigation 2010 مستعملة للبيع

متوفر للبيع سيارة تويوتا افالون 3.5L Limited Navigation 2010 مستعملة بمدينة دبي لاند بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

خمسة أبواب، وقود السيارة البنزين.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

ستة سليندر، جنوط ألمونيوم.

مشغل اسطوانات، وسائد هوائية.

سعة المحرك 3500 سي سي.

سعر السيارة 23 ألف جرهم إماراتي.

سيارة تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2013 مستعملة للبيع

يوجد بمدينة دبي العالمية بالإمارات سيارة تويوتا يارس هاتشباك Hatchback 2013 مستعملة للبيع، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 208,545 ألف كيلو متر.

السيارة موديل 2013.

لون السيارة الخارجي أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعة المحرك 1300 سي سي.

دفع أمامي، نوع الوقود البنزين.

سعر السيارة 25 ألف ردهم إماراتي.

سيارة تويوتا افانزا 1.5 SE 2015 مستعملة للبيع

معروض سيارة ماركة تويوتا فئة افانزا مستعملة موديل 2015 للبيع في المنطقة المرور بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل حركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أبيض.

عداد الممشي 209 ألف كيلو متر.

سعة المحرك 1500 سي سي.

أربعة سليندر وخمسة باب.

سعر السيارة 25 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2014 مستعملة

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل مستعملة كورولا 2014 مستعملة بمدينة العين بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

السيارة بحالة ممتازة من الخارج الداخل.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

عداد الممشي للسيارة 160 ألف كيلو متر.

سعة المحرك بالسيارة 1800 سي سي.

سعر السيارة 25.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا أفانزا 2015 للبيع

معروض للبيع سيارة مستعملة تويوتا أفانزا 2015 بمدينة دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي 119,377 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 26 ألف درهم إماراتي.