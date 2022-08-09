نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري وكورولا مستعملة في السعودية بـ4 ألاف ريال واكثر بحالات نظيفة في المقال التالي

تويوتا كامري وكورولا مستعملة في السعودية بأسعار معقولة تبدأ بـ 4 ألاف ريال، نعرض سيارات تويوتا كورولا وكامري مستعملة للبيع في المملكة لكل مواطن أو مقيم ويرغب في شراء سيارات مستعملة ثقة ذات اعتمادية وموفرة في الوقود، فـ سيارات تويوتا من أفضل وأشهر السيارات التي تقدم فئات متميزة ومنها كورولا و كامري. تويوتا كامري وكورولا مستعملة في السعودية تويوتا كامري موديل 1997 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم عائلية ذات طراز قديم، ولكن تتمتع بمواصفات اعتمادية، فيأتي محركها بسعة 2400 سي سي والناقل الحركي لها يدوي رباعي الأسطوانات وله خمس سرعات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة الحزم.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تحتوي على نظام ملاحة، مكيف، وسائد هوائية، راديو.

سعر تويوتا كامري مستعملة في السعودية 4 ألاف ريال. تويوتا كورولا موديل 2013 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تناسب العائلات تأتي بمحرك أوتوماتيك له أربع أسطوانات وأربع سرعات، السعة اللترية 1300 سي سي وتنتج قوة تربو 98 حصان وعزم دوران 114 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 190 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الخرج بمنطقة الصناعية الجديدة.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث أو أعطال.

الدهان أصلي.

تحتوي على فتحة سقف، مكيف، مدخل يو اس بي، شاشة وسائط، أكياس هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، انذار ضد السرقة، كاميرا مراقبة خلفية، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، أضوية أل إي دي، مثبت سرعة.

سعر تويوتا كورولا 2013 مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. تويوتا كامري موديل 2004 مستعملة سيارة سيدان عائلية تبلغ من السعة اللترية 2500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، تنتج قوة 135 حصان وعزم دوران 189 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 400 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة القريات.

السيارة بحالة ممتازة لا تشكو من أي أعطال، أو حدوث حوادث سابقة.

الدهان أصلي.

تحتوي على وسائد هوائية، مكيف، مثبت سرعة، نظام ملاحة، انذار ضد السرقة، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص.

سعر تويوتا كامري 2004 مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. عمر شويل - جدة تويوتا كامري وكورولا مستعملة في السعودية بـ4 ألاف ريال واكثر بحالات نظيفة - ثقفني

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