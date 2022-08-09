نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تقنية الحديثة ذات الدفع الرباعي سيارة كيا تيلورايد 2023 الجديدة بمواصفات متميزة في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيا تيلورايد 2023 الجديدة وهو تكرار جديد لسياراتها المميزة التي تتميز بمواصفات عالية ومحركات قوية وسرعات عالية، وتنتمي كيا تيلورايد إلى فئة المركبات ذات الدفع الرباعي، وبالتالي فهي سهلة الحركة في المناطق القاحلة والمتضررة التي كشفت عنها شركة كيا الكورية لصناعة السيارات في معرض نيويورك الدولي للسيارات، هي واحدة من أفضل الأمثلة على السيارات المعاصرة ويتميز بمظهر خارجي مختلف قليلاً عن الموديلات السابقة لأنه يحتوي على تقنية مساعدة القيادة الحديثة والمتقدمة بالإضافة إلى التكنولوجيا المحدثة لاستيعاب فئات جديدة من المعدات.
مواصفات كيا تيلورايد لعام 2023
كيا تيلورايد هي سيارة بمحرك سعة 3.8 لتر ينتج 291 حصانًا و 355 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يجعلها واحدة من السيارات التي تتميز بالسرعة والقوة وجدنا تيلورايد سيارة مريحة من حيث مقاعدها الجلدية المميزة ومساحتها الداخلية بالإضافة إلى الوسائد الهوائية السبعة الموجودة لحماية الركاب من الإصابات الناجمة عن الاصطدامات، وحقيقة أن ميزات السلامة في السيارة هي من بين أفضل الميزات المتاحة، بما في ذلك أجهزة الإنذار التلقائي للتصادم نجد أيضًا إنذارًا ضد السرقة يحمي عربة.
كيا تيلورايد الخارجية
تتميز السيارة بميزات خارجية مميزة مثل إطاراتها ذات المساحة الكبيرة، وتتميز بتصميم داخلي مشرق بفضل وجود مصابيح قوية تسمح للسائق بالرؤية بشكل جيد سواء في النهار أو في الليل ولديها القدرة على إضاءة الشبكة، المسار مخصص للسائق ونلاحظ أن ماسحات الزجاج الأمامي للسيارة تعمل بالكهرباء تعمل على تقليل الضوضاء عن طريق فتح النوافذ.
الداخلي لسيارة كيا تيلورايد 2023
يتميز التصميم الداخلي لكيا الجديدة بميزات إضافية تجعله الاختيار الأول للعميل. على سبيل المثال، تتمتع السيارة بقدرات وسائط متعددة وشاشة مقاس 10 بوصات تدير أجهزة Bluetooth و iPhone و Android، ومكبرات صوت عالية الأداء ويدور مقعد السائق في ثمانية اتجاهات بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتحرك المقاعد في السيارة في أكثر من اتجاه لمزيد من الراحة.
سعر كيا تيلورايد 2023
- سعر سيارة كيا تيلورايد 2023 lx2wd في السعودية 148 ألف ريال سعودي.
- – تكلفة كيا تيلورايد LXAWD في السعودية 151 ألف ريال سعودي.
- تجاوزت تكلفة سيارة كيا تيلورايد في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من عام 2023 171 ألف ريال سعودي.
- في المملكة العربية السعودية تبلغ تكلفة سيارة كيا تيلورايد 2023 sx حوالي 187 ألف ريال سعودي.
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