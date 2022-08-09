قسط 600 ريال شهريًا… سيارة هيونداي أكسنت 2022 على 5 سنوات وسعر خيالي

تقدم شركة سيارات عبداللطيف جميل، بالمملكة السعودية، عروض أسعار مميزة على السيارات الفاخرة التي تعرضها، والتي من بينها السيارة هيونداي اكسنت 2022؛ لذا تحقق الشركة حجم مبيعات كبير، وتلقى إقبالًا من العملاء، وخاصةً مع وجود عروض التقسيط، والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات، كما أن أقساطها بسيطة وفي متناول الجميع، حيث تبدأ من 600 ريال شهريًا، وسوف نستعرض، من خلال السطور القادمة، مواصفات السيارة، وسعرها، وكذلك تفاصيل عرض التقسيط المقدم من عبداللطيف جميل.

هيونداي اكسنت 2022 بقسط شهري 600 ريال

تطرح شركة جميل السيارة هيونداي أكسنت موديل 2022 بأقل الأسعار، كما توفر الشركة عرض تقسيط مميز على السيارة، وتفاصيله كالتالي:

يبلغ سعر السيارة تقريبًا 72 ألف ريال سعودي، ويمكن تقسيط الثمن على دفعات شهرية على مدار 5 سنوات.

تبلغ قيمة الدفعة الشهرية، حوالي 600 ريال سعودي.

كما يمكن تقسيط ثمن السيارة على سنتين، بدفعات شهرية قيمتها 600 ريال، ومقدم 30 ألف ريال.

بالإضافة إلى دفعة أخيرة 27 ألف و600 ريال.

علمًا بأن معدل الفائدة يبلغ 23%، إلى جانب مصروفات إدارية تبلغ قيمتها حوالي 300 ريال.

كما يبلغ إجمالي الضرائب المفروضة على السيارة، تقريبًا 11500 ريال، فضلًا عن ضريبة القيمة المضافة 101 ألف ريال.

ويتم سداد الضرائب كلها نقدًا مع الدفعة المقدمة من ثمن السيارة.

أهم مواصفات ومزايا هيونداي اكسنت 2022

تتمتع السيارة أكسنت 2022 من هيونداي بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعلها الضالة المنشودة للكثيرين، ومن أبرز تلك المواصفات، ما يلي: