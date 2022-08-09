فقط بقسط شهري 500 ريال شهريًا امتلك كيا بيجاس مع اطول فترة سداد تصل إلى خمس سنوات

يعاني أيضا سوق السيارات في المملكة العربية السعودية من ركود شديد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الحديثة، لذا تحاول شركات بيع السيارات من عمل عروض التقسيط المستمرة لكي يتمكن العملاء من شراء السيارات الحديثة بتسهيلات كبيرة، ولعل أهم هذه الشركات مجموعة عبد اللطيف جميل، وهي من كبرى الشركات التي تعمل في مجال السيارات، وتقدم مجموعة جميل لنا عرض من أهم العروض هذا العام وهو على المركبة الكورية كيا بيجاس الجديدة موديل 2022، وسوف نتعرف اكثر على عرض الشركة، وقيمة القسط الشهري.

مواصفات السيارة كيا بيجاس 2022

تتمتع السيارة الكورية كيا بيجاس موديل 2022 على إمكانيات مذهلة، مما يجعلها محط اهتمام الكثيرين من محبي العلامة التجارية كيا، لذا تحتوي على بعض المواصفات والتجهيزات الحديثة مثل:

تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات بسعة 1.4 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 95 حصان، وعزم دوران يبلغ 151 نيوتن/متر.

يقترن المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

يبلغ معدل استهلاك الوقود 5.8 لتر وذلك عند قطع مسافة تبلغ 100 كم/الساعة.

بينما يبلغ تسارع السيارة من حالة السكون للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة خلال 13.1 ثانية.

كما سجلت المركبة أقصى سرعة لها 170 كم/الساعة.

تم تزويد السيارة كيا بيجاس بأحدث أنظمة السلامة والأمان مثل: وسائد هوائية، مكابح مانعة للانغلاق، خاصية التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا رؤية محيطية بدرجة 360 درجة.

عرض التقسيط من مجموعة عبداللطيف جميل