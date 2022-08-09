اخيرًا وصل غول الطرق الصعبة إلى السعودية… لادا نيفا 2023 بمواصفات ومزايا جبارة تعرف عليها بالتفصيل

السيارة لادا نيفا Lada Niva 2023 أحدث إصدارات الشركة الروسية لادا لصناعة السيارات، وهي علامة تجارية عريقة على مدار السنوات الماضية، تقدم لنا أقوى السيارات وأكثرها مبيعا، وها هي أحدث إصداراتها تم طرحها مؤخرا في المملكة العربية السعودية وهي السيارة التي أطلق عليها الصاروخ الروسي، أو وحش الطرق الصعبة المركبة نيفا موديل 2023، حيث تم تجهيز السيارة بتجهيزات غير متوقعة أقرب ما يكون للخيال، وسوف نتعرف على أهم المواصفات والتجهيزات التي تحتوي عليها السيارة لادا نيفا موديل 2023.

مواصفات السيارة لادا نيفا 2023

السيارة الروسية لادا نيفا موديل 2023 تم تصنيعها خصيصاً لتناسب السير في الطرق الصعبة والوعرة، لذا فهي تتسم ببعض المواصفات الفنية الاستثنائية لكي تواجه أصعب الظروف، ومن أهم المواصفات التي تحتوي عليها:

سيارة دفع رباعي 4×4.

تعمل السيارة بنظام الجر الكامل للعجلات.

تعتمد المركبة نيفا موديل 2023 على محرك قوي جدا يبلغ سعته 1.7 لتر.

توفر السيارة خيارين لنواقل الكرامة الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات يمكن اختيار أحدهما.

تبلغ السرعة القصوى للمركبة نحو 145 كم/الساعة.

كما تحتوي على إطارات قوية جدا غير قابلة للكسر قياس 15 بوصة.

مميزات السيارة لادا نيفا 2023

تحتوي المركبة لادا نيفا موديل 2023 على أحدث التجهيزات الداخلية الحديثة والتي تبرز في:

تحتوي السيارة على العديد من أنظمة السلامة والأمان مما يجعلك تشعر باطمئنان بالغ أثناء القيادة.

كما تتميز السيارة بوجود مقصورة داخلية واسعة ومريحة.

كما تحتوي أيضًا السيارة على بعض وسائل التكنولوجية الحديثة مثل مكيف هواء ساخن وبارد.

شاشة تعمل باللمس للتحكم في وظائف السيارة الهامة.

سعر السيارة لادا نيفا 2023

تتميز السيارة الروسية لادا نيفا موديل 2023 بطرحها بأفضل الأسعار بالمقارنة بالمنافسين على الرغم من وجود الكثير والكثير من الإمكانيات والكماليات التي تجعل منها سيارة غالية الثمن، ولكن تم طرحها في المملكة بسعر اقتصادي وهو: