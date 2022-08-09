“مواصفاتها لا تعد ولا تحصى” سيارة تويوتا كورولا بمميزاتها

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سيارة تويوتا كورولا تشتمل على العديد من المواصفات التي لا تعد ولا تحصى، كما أن بها الكثير من المميزات أيضاً، هذا بالإضافة إلى أن أسعارها تكون متباينة، وذلك يرجع إلى تباين الفرات بها، حيث أن بها ما يقرب من حوالي تسعة فئات، ولكل فئة سعر مختلف، وهذه السيارة تتسم بمظهرها الرائع والمذهل الذي لا مثيل له.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا
هناك الكثير من المواصفات التي لا حصر لها التي تتسم بها سيارة تويوتا كورولا، ومن بين هذه المواصفات كل ما يلي:
- السيارة بتصميم فاخر ومذهل من الخارج.
- كما أنها تشتمل على جسم واسع وكذلك مصابيح LED، بالإضافة إلى جنوط تم صنعها من سبائك معدنية وذلك بقياس 18 بوصة.
- هذا بجانب أن بها شبكة عريضة يكون في وسطها شعار تويوتا.
- كذلك يوجد منها موديل 2022 من الداخل مقصورة أمامية تم تزويدها بعجلة قيادة لها وظائف عدة.
- هذا بجانب أنها تشتمل على مكيف هواء اوتوماتيك.
- كما أن بها زجاج يعمل بالكهرباء بالأمام والخلف.
- كذلك تشتمل على شاشة عرض بقياس 2 بوصة، هذا بجانب مقاعد قابلة للطي أوتوماتيكيا.
- كما أن بها زجاج فاميه، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكذلك حساس مطر، بجانب مدخل AUX و USB.
مميزات السيارة تويوتا كورولا الجديدة
هناك العديد من المميزات التي لا حصر لها في سيارة تويوتا كورولا، ومن بين هذه المميزات جميع ما يلي:
- تشتمل السيارة تويوتا كورولا 2022 على محرك ذو الأربع أسطوانات 1600 سي سي، يقوم بإنتاج قوة تبلغ حتى 120 حصان.
- هذا بجانب أنها تشتمل على عزم أقصى للدوران يبلغ حتى 154 نيوتن لكل متر.
- كما أنها تكون مشتملة على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، هذا بجانب إصدارات أخرى توجد بمحرك كهربائي إضافي.
- كذلك قدراتها الفنية تبلغ من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر وذلك لكل ساعة في مدة زمنية حوالي8 ثانية.
- كما أن متوسط استهلاكها للوقود يكون ما يقرب من حوالي 8 لتر وذلك لكل 100 كيلومتر.
- كذلك أن السيارة موديل 2022 تبلغ حتى8 لتر حينما تصل لمسافات حوالي 100 كيلومتر.
- تشتمل على أبعاد هيكلية لما يقرب من حوالي 4630 مم للطول، ويصل عرضها 1780 مم، كما أن ارتفاعها يبلغ حتى 1435 مم.
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