“مواصفاتها لا تعد ولا تحصى” سيارة تويوتا كورولا بمميزاتها

سيارة تويوتا كورولا تشتمل على العديد من المواصفات التي لا تعد ولا تحصى، كما أن بها الكثير من المميزات أيضاً، هذا بالإضافة إلى أن أسعارها تكون متباينة، وذلك يرجع إلى تباين الفرات بها، حيث أن بها ما يقرب من حوالي تسعة فئات، ولكل فئة سعر مختلف، وهذه السيارة تتسم بمظهرها الرائع والمذهل الذي لا مثيل له.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

هناك الكثير من المواصفات التي لا حصر لها التي تتسم بها سيارة تويوتا كورولا، ومن بين هذه المواصفات كل ما يلي:

السيارة بتصميم فاخر ومذهل من الخارج.

كما أنها تشتمل على جسم واسع وكذلك مصابيح LED، بالإضافة إلى جنوط تم صنعها من سبائك معدنية وذلك بقياس 18 بوصة.

هذا بجانب أن بها شبكة عريضة يكون في وسطها شعار تويوتا.

كذلك يوجد منها موديل 2022 من الداخل مقصورة أمامية تم تزويدها بعجلة قيادة لها وظائف عدة.

هذا بجانب أنها تشتمل على مكيف هواء اوتوماتيك.

كما أن بها زجاج يعمل بالكهرباء بالأمام والخلف.

كذلك تشتمل على شاشة عرض بقياس 2 بوصة، هذا بجانب مقاعد قابلة للطي أوتوماتيكيا.

كما أن بها زجاج فاميه، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكذلك حساس مطر، بجانب مدخل AUX و USB.

مميزات السيارة تويوتا كورولا الجديدة

هناك العديد من المميزات التي لا حصر لها في سيارة تويوتا كورولا، ومن بين هذه المميزات جميع ما يلي: