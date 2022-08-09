بالتقسيط أحصل على سيارة كيا بيجاس الجديدة  2022….أرخص عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 لأكثر من فئة بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات عاليه

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 لأكثر من فئة بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات عاليه، أصبحت سيارة كيا بيجاس من أشهر السيارات في وقتنا الحالي، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتوفير تلك السيارة بالتقسيط على مدار 60 شهر بسعر لايزيد عن ألف ريال سعودي، كما أن شركة الجبر في المملكة العربية السعودية قامت بتقديم أبرز العروض المتميزة الخاصة بعروض تمويل السيارات، ويتم سداد سعر السيارة على مدار خمس سنوات بأقل من ألف ريال بالرغم من سعرها المرتفع وذلك نسبةً لإمكانياتها المميزة وموصفاتها العديدة، وسوف نعرض لكم أسعار فئات سيارة كيا بيجاس ومواصفاتها في السطور التالية.

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022

سوف نقدم لكم أكثر من عرض لتقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 من عبد اللطيف جميل

عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس إل إكس 2022

تتمتع سيارة كيا بيجاس إل إكس بوجود العديد من المواصفات التي تجعلها تتميز عن باقي السيارات وسوف نوضحها لكم في الأتي:ـ

تعمل عجلات السيارة بتقنية السحب الأمامي للعجلات.

تعتبر السيارة من السيارات الاقتصادية حيث أنها تستهلك 17.8 كيلو متر لكل لتر من الوقود.

تبلغ سعة المحرك حوالي 1400 سي سي.

تحتوي سيارة كيا بيجاس على ناقل حركة كهربي رباعي الاسطوانات ومزود بست سرعات.

على ناقل حركة كهربي رباعي الاسطوانات ومزود بست سرعات. لا تمتلك السيارة حساسات ركنية، ولكن يوجد بها وسادتان هوائيتان.

يصل سعر السيارة إلى 52.23 ريال يتم سداده على أقساط شهرية على مدار 5 سنوات تبلغ قيمة القسط الشهري حوالي 971 ريال.

أما بالنسبة للدفعة الأولى فهي تكافئ حوالي 5.233 ريال والدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 15.697 ريال سعودي.

تقسيط سيارة كيا بيجاس إي إكس 2022

تتميز السياة بوجود العديد من الموصفات كما في الآتي:ـ