نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية بـ6000 ريال فقط تويوتا وشيفروليه بحالات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية، حيث أنه بدلًا من وضع السيارة في سوق السيارات المستعملة أصبح مالكو السيارات يلجئون إلى تصوير سياراتهم وعرضها على مواقع إلكترونية خاصة بالمملكة العربية السعودية والسيارات الموجودة بها، وهذه أصبحت واحدة من أكثر وسائل البيع والشراء نجاحًا في الفترة الحالية مع التطور التكنولوجي، ويقدم معها بعض المواصفات الخاصة بالسيارة والأسعار المقدمة بها كما أنه يضع رقم هاتف محمول من أجل التواصل معه من قبّل المشتري.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

من آخر السيارات المستعملة المقدمة في المملكة العربية السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة مرسيدس بنز 1992 ML500 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم عرض السيارة للبيع وهي متوفرة الآن في منطقة جدة السعودية بسعر يبدأ من 4 آلاف و800 ريال سعودي، وتتميز السيارة بحالة خارجية وداخلية جيدة، وتستطيع قطع مسافة تبلغ 104 ألف و703 كيلو متر وتحتوي على أربعة أبواب، لونها الخارجي بني وناقل الحركة أوتوماتيكي، لأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966565131810.

2. سيارة شيفروليه أوبترا Manual 1.6L مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

سعة محرك السيارة يبلغ 1600 سي سي (1.6لتر) ويقترن بناقل حركة يعمل يدويًا، لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من أربعة أبواب، سعر بيع السيارة يبلغ 7 آلاف و300 ريال سعودي ومتوفرة في مدينة الرياض، لأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966506374625.

3. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

السيارة متوفرة الآن في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي ولون السيارة الخارجي فضي، تم إصدارها في عام 2006م في اليابان وناقل الحركة المقترن بالموتور يعمل أوتوماتيكيًا وللحصول على تفاصيل أخرى بشأن مواصفات السيارة يجب عليك التواصل مع مالكها من خلال رقم +966594298094.

4. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2006م، وهي متوفرة الآن في منطقة جدة السعودية ويمكنكم التواصل مع مالك السيارة للحصول عليها بالاتصال على رقم +966591038036، لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.