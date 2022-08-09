نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصة سيارات تبدأ من 6000 ريال مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة في المقال التالي

بحث الكثير من المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية على سيارات اعتمادية، واقتصادية حيث يكون سعرها قليل، لكي تخفف عنهم أعباء اليوم خاصة في شهر الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم سيارات مستعملة للبيع بأسعار منخفضة بالسعودية. سيارة شيفروليه أبيكا ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة شيفروليه أبيكا ٢٠٠٥ بلون أبيض، وناقل حركة مانيوال، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بوجود مكيف بها ولكن هناك مشكلة بسيطة بها.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٦٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة ينبع البحر.

تعرض سيارة شيفروليه أبيكا ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٦,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596660703,+966552399874. للبيع سيارة فورد فكتوريا ٢٠٠٧ مستعملة سيارة فورد فكتوريا ٢٠٠٧ تتمتع بقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، وباور، ومرايات ضم للإغلاق.

كما أن هذه السيارة تتميز بلونها الرمادي، وناقل حركة مانيوال، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

يوجد بهذه السيارة بلوتوث ومرايات تعمل بالكهرباء، ونوافذ خلفية تعمل بالكهرباء.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة فورد فكتوريا ٢٠٠٧ للبيع بسعر ٨,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على 0594194539,+999594194539. سيارة تويوتا انوفا ٢٠١٩ مستعملة للبيع سيارة تويوتا انوفا ٢٠١٩ تتمتع بلونها الفضي اللامع، وطرازها الاتوماتيك، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بجنوط حديد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٦١,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الباحة.

تعرض سيارة تويوتا انوفا ٢٠١٩ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966580250585. للبيع سيارة نيسان داتسون ٢٠٠١ مستعملة كما أن هذه السيارة تتميز بناقل حركة مانيوال، ولون أبيض، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٩٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة نيسان داتسون ٢٠٠١ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 597940338. عمر شويل - جدة بأسعار رخيصة سيارات تبدأ من 6000 ريال مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسعار رخيصة سيارات تبدأ من 6000 ريال مستعملة للبيع بالسعودية وبحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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