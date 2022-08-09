احص الآن على اقوي عروض تقسيط  بعض فئات سيارات كيا 2022 وعلى 60 شهر فقط من عبد اللطيف جميل

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اقوي عروض تقسيط بعض فئات سيارات كيا 2022 وعلى 60 شهر ،قامت شركة عبد اللطيف جميل بتوفير العديد من السيارات المختلفة في عروض تقسيط السيارات، وكانت كافة فئات سيارات كيا 2022 من ضمن السيارات الموجودة في العرض بأقل الأسعار، وتلك العروض بدأت من شهر مايو حتى وقتنا الحالي، وتتميز تلك العروض بأن ثمن السيارة يتم سداده على مدار 5 سنوات دون دفع أي مقدم أو حتى دفعة أولى، وسوف نتعرف على أسعار سيارات كيا في العرض من خلال السطور القادمة. اقوي عروض تقسيط بعض فئات سيارات كيا 2022 وعلى 60 شهر عرض سيارات كيا من عبد اللطيف جميل تقوم شركة عبد اللطيف جميل دائمًا بتقديم العديد من أنواع السيارات بالتقسيط.

ويتم سداد سعر السيارة على مدار5 سنوات، ويوجد في العرض جميع موديلات.

وفئات سيارة كيا وسوف نتعرف علي مواصفات هذه السيارات وأسعارها في التالي. عروض ومواصفات سيارة كيا ريو 2022 تمتلك هذه السيارة مواصفات عديدة التي تجعلها مميزة عن باقي السيارات الأخرى وسنعرض عليكم تلك الواصفات في الأتي.

تحتوي السيارة على حجم متوسط يمنح كافة الركاب الراحة التامة وبإمكانهم وضع كافة أغراضهم داخلها.

يوجد بالسيارة العديد من الوسائل الترفيهية ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

تتميز سيارة كيا ريو 2022 بوجود محرك قوي تصل قوته إلى 120 حصان، ذات سعة تبلغ حوالي 1.6 لتر ذات 4 أسطوانات.

تتمتع السيارة بوجود ناقل حركة كهربائي حجمه مناسب لسيارة صغيرة الحجم.

يتراوح سعر سيارة كيا ريو 2022 من 54.890 حتى 62.590 ريال بقسط شعري يصل إلى 1.341 ريال سعودي على مدار 5 سنوات. مواصفات وعروض سيارة كيا بيجاس 2022 السيارة مزودة بمحرك تبلغ سعته حوالي 1.4 لتر، ينتج عنه قوة تصل إلى 95 حصان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكيًا يعمل بواسطة الكهرباء رباعي السرعات.

تستهلك سيارة كيا بيجاس 2022 حوالي 17.8 لتر من الوقود.

بيجاس 2022 حوالي 17.8 لتر من الوقود. متوفرة بدفعات شهرية تصل إلى 1.025 ريال سعودي. مواصفات وعروض سيارة كيا سونيت 2022 السيارة ذات محرك تبلغ سعته حوالي 1.5 لتر.

تصل قوة المحرك إلى 115 حصان.

تزود السيارة بناقل حركة كهربي.

سعر السيارة يصل إلى 74.633 ريال وأول دفعة تبلغ حوالي 7.646 ريال، وأخر دفعة 22.390 ريال. عمر شويل - جدة احص الآن على اقوي عروض تقسيط بعض فئات سيارات كيا 2022 وعلى 60 شهر فقط من عبد اللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احص الآن على اقوي عروض تقسيط بعض فئات سيارات كيا 2022 وعلى 60 شهر فقط من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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