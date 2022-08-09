سيارات تويوتا مستعملة للبيع بـ5000 ريال في السعودية وبإمكانيات ممتازة

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تضم أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة ذات الجودة والصنع والمواصفات العالية وبأسعار مخفضة تناسب المواطنين السعوديين والمقيمين ذات الدخل المحدود لكي تلبي إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم. للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2003 مستعملة سيارة تويوتا كامري موديل 2003 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5500 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق نظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري سجل 154000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

السيارة بها فرش قماش ومكيف ومرايات ضم إغلاق وجنوط وكشافات ضباب.

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0598756211 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966598756211. سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2006 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2006 مستعملة في مدينة حفر الباطن.

سعر السيارة تويوتا كامري مستعملة 6500 ريال سعودي.

هناك إمكانية الحصول على السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري سجل 192000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري ذهبي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمكيف ومرايات ضم إغلاق وفرش قماش ومدخل AUX.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وكشافات ضباب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يرجى الإتصال على الرقم 0583720137 او من خلال الواتس آب على الرقم 00966583720137.

للبيع سيارة مرسيدس سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة مرسيدس SEL مستعملة 8000 ريال سعودي .

ناقل الحركة في السيارة مرسيدس أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة مرسيدس أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة مرسيدس البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة مرسيدس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590131128 او من خلال الواتس آب على الرقم 00966590131128. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع بـ5000 ريال في السعودية وبإمكانيات ممتازة - ثقفني

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