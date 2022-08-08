نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار أرخص وافضل سيارات مستعملة تقسيط مباشر من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
تقدم العديد من معارض السيارات خدمة تمويل بالتقسيط وذلك في المملكة العربية السعودية، ويتم الحصول على السيارة سواء للمواطنين السعوديين أو الوافدين على الأراضي السعودية، وهناك الكثير من أنواع السيارات المقدمة، ويتم الحصول عليها بنفس ثمن الكاش بدون مقدم وبدون الحاجة إلى كفيل عند الشراء، وللمشتري الحق في استخدام السيارة في هذا النظام ولكن لا تنتقل إليه الملكية لالكاملة إلا بعد تسديد قيمة السيارة بالكامل.
سيارات مستعملة تقسيط مباشر
يقدم معرض عبد اللطيف جميل إمكانية شراء سيارة بالتقسيط المباشر، وذلك وفق التمويل والاجازة، وذلك بدون الحاجة إلى دفع مقدم أو وجود كفيل للمشتري، ولكن قد أوضح المعرض بعض الشروط التي لابد أن يلتزم بها المشتري سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة، ومن أهم هذه الشروط مايللي:
- لابد من تقديم كافة الأوراق والمستندات الأزمة مثل البطاقة برقم الهوية الوطنية، أو برقم الإقامة.
- لابد من الحصول على رخصة قيادة قبل القيام بشراء السيارة.
- أن يتم حصول المشتري على طلب التقديم الالكتروني ومليء كل البيانات الموجودة به.
- القيام بإرسال البيانات عبر البريد الالكتروني وإرسال المستندات المطلوبة أيضًا وذلك من أجل شراء سيارة مستعملة.
أنواع سيارات مستعملة عبداللطيف جميل
هناك العديد فئات السيارات المتاحة بداخل معارض عبد اللطيف جميل، ومن أهم هذه الأنواع مايللي:
- تويوتا أنوفا: وهي موديل 2021، وهي من أهم السيارات التي حققت نجاحًا كبيرًا وايضًا مبيعات بنسبة كبيرة في العام الماضي، ويتم شراء السيارة من المعرض مع منح المشتري ضمان لمدة ثلاث سنوات.
- تويوتا كامري: من السيارات التي تتميز بالكثير من المميزات، واذا تم شرائها سوف يتم دفع مبلغ 2456 ريال سعودي كقسط شهري لها.
- تويوتا كامري 2018: هي إحدى السيارات المتواجدة للبيع داخل المعرض، ويتم دفع لها مبلغ 2008 ريال قسط شهري لها، مع وجود ضمان ٣ سنوات.
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