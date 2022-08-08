نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنتلي كونتيننتال جي تي بسعر خرافي في سوق السيارات المستعملة بالسعودية.. لعشاق الفحامة والأناقة في المقال التالي

توفرت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي بنسختها المستعملة على أحد المواقع في سوق السيارات السعودية، والمخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة بالمملكة. وتعتبر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي من أكثر الطرازات فخامة في سوق السيارات السعودي. مميزات بنتلي كونتيننتال جي تي 2016 أهم ما يميز سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي الأناقة والفخامة التي تأتي بها إلى المملكة.

كما تتوفر السيارة مع باقة من أنظمة الأمان والسلامة.

إلى جانب قدرتها على تقديم مجوعة مميزة من وسائل الراحة.

وتقدم السيارة عبر نظام قيادة ممتعة.

وأيضًا احتوت السيارة على نظام فرامل فائق الجودة.

إلى جانب وجود محرك قوي الأداء ومميز بصورة كبيرة.

وتأتي سيارة كونتيننتال جي تي أيضًا مع مقاد مريحة وفخمة. عيوب كونتيننتال جي تي أما عيوب السيارة فتتلخص في النقاط التالية: جاءت كونتيننتال جي تي بأسعار مبالغ فيها بالنسبة لكثير من المستهلكين.

علاوةً على وجود بعض العيوب التي تظهر في النسخ المستعملة نتيجة سوء الاستخدام.

لا تمنح العميل أداء رياضي. مواصفات الأداء والحركة تميزت سيارة بنتلي العملاقة بوجود محرك قوي.

وتعمل السيارة عبر محرك يعمل بالبنزين.

علمًا أن السيارة تستهل معدل كبير للغاية من البنزين.

إلى جانب وجود نظام محرك متصلاً بناقل حركة أوتومياتيك. عوامل الأمان والسلامة في سيارة بنتلي الفاخرة ومن ناحية أخرى توفرت سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي مع مجموعة من عوامل الأمان والسلامة، ومن أمثلتها ما يلي: احتوت السيارة على فرامل مانعة للانزلاق.

إلى جانب أنها تتمتع بوجود الكثير من وسائد الهواء.

وتوفرت أيضًا مع نظام لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.

علمًا أنها جاءت مع أحزمة أمان أمامية.

وتعززت بنظام لمراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات.

واحتوت على نظام لتثبيت مقعد الأطفال. التجهيزات والكماليات وعلى صعيد متصل، احتوت سيارة بنتلي على مجموعة من التجهيزات والكماليات.

حيث توفرت مع تكييف هواء.

إلى جانب وجود نظام للقيادة مميز. سعر بنتلي كونتيننتال جي تي في السعودية توفرت سيارة بنتلي بنسخ كثيرة في السوق السعودي للسيارات المستعملة.

إلى جانب أنها تأتي بسعر 420 ألف ريال سعودي.

تستطيع الفصال في السيارة عند التواصل مع المالك بصورة مباشرة. عمر شويل - جدة بنتلي كونتيننتال جي تي بسعر خرافي في سوق السيارات المستعملة بالسعودية.. فخمة وأنيقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنتلي كونتيننتال جي تي بسعر خرافي في سوق السيارات المستعملة بالسعودية.. لعشاق الفحامة والأناقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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