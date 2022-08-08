عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 بـ600 ريال شهريا أفضل عروض التقسيط على 5 سنوات في السعودية

عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 بـ600 ريال نشرت مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل عروض تقسيط تويوتا كورولا موديل 2022م عبر موقعها الإلكتروني، كانت سيارة تويوتا كورولا الجديدة واحدة من السيارات الأكثر طلبًا في أسواق السيارات سواء المحلية أو العالمية، وكانت شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية من الشركات التي تقوم بعمل عروض تقسيط مميزة على السيارات حيث أنها تخفف الكثير على المشترين وتصل فترة سداد الأقساط فيها إلى خمس سنوات كاملة.

عروض تقسيط تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل

يعد عرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل من أفضل العروض التقسيطية على الإطلاق، وتمتد فترة سداد الأقساط على سيارة تويوتا كورولا موديل 2022م إلى خمس سنوات، القسط الشهري من سعر السيارة يصل إلى 600 ريال سعودي وسعرها الكلي يبلغ 74 ألف و100 ريال سعودي وقيمة الدفعة الأولى من قسط السيارة تبلغ 35 ألف و154 ريال سعودي بينما قيمة القسط الأخير يبلغ 29 ألف و640 ريال سعودي.

أبرز مميزات وإمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2022