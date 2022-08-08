نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 بـ600 ريال شهريا أفضل عروض التقسيط على 5 سنوات في السعودية في المقال التالي
عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 بـ600 ريال نشرت مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل عروض تقسيط تويوتا كورولا موديل 2022م عبر موقعها الإلكتروني، كانت سيارة تويوتا كورولا الجديدة واحدة من السيارات الأكثر طلبًا في أسواق السيارات سواء المحلية أو العالمية، وكانت شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية من الشركات التي تقوم بعمل عروض تقسيط مميزة على السيارات حيث أنها تخفف الكثير على المشترين وتصل فترة سداد الأقساط فيها إلى خمس سنوات كاملة.
عروض تقسيط تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل
يعد عرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل من أفضل العروض التقسيطية على الإطلاق، وتمتد فترة سداد الأقساط على سيارة تويوتا كورولا موديل 2022م إلى خمس سنوات، القسط الشهري من سعر السيارة يصل إلى 600 ريال سعودي وسعرها الكلي يبلغ 74 ألف و100 ريال سعودي وقيمة الدفعة الأولى من قسط السيارة تبلغ 35 ألف و154 ريال سعودي بينما قيمة القسط الأخير يبلغ 29 ألف و640 ريال سعودي.
أبرز مميزات وإمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2022
- سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي وقوة دفعة 120 حصان ويصل أقصى عزم دوران للموتور إلى حوالي 154 نيوتن لكل متر لعمل 6 آلاف لفه في الدقيقة الواحدة.
- الموتور يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست نقلات والتسارع.
- يبدأ من نقطة السكون الصفري حتى 100 كيلو متر في غصون 12 ثانية.
- تصل أقصى سرعة للسيارة إلى 190 كيلو متر خلال ساعة واحدة.
- تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لتر.
- مستوى ارتفاع السيارة عن الأرض تبلغ 136 مللي متر ووزن السيارة يبلغ 1.260 كيلو جرام.
- سعة الحقيبة الخلفية تبلغ 470 لتر.
- طول السيارة يبلغ أربعة أمتر و640 مللي متر وارتفاعها حوالي متر واحد و435 مللي متر.
- يصل عرض السيارة إلى متر و780 مللي متر.
- تحتوي السيارة على فتحة سقف بانورامية ونظام تكييف جيد يعمل باللمس ومزود بخاصية الباور سترينج التي تعمل بالكهرباء.
- مصابيح السيارة تعمل بالليد وشاشة عدادات السيارة مقاسها 4.2 بوصة ومقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 بوصة.
- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.
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