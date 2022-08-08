ارخص واقوى عروض تقسيط سيارات جديدة شانجان وكيا والتقسيط لاطول فترة سداد مريحة بمواصفات جبارة

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عمر شويل - جدة ارخص واقوى عروض تقسيط سيارات جديدة شانجان وكيا ، سيارات شانجان وكيا من أكثر أنواع السيارات التي يكون عليها إقبال كبير جداً من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكنهم يبحثون عن خيارات مختلفة لشراء السيارات بالتقسيط ويمكن أن يتم الاستمتاع بأنظمة التمويل للحصول على سيارة الأحلام بكل سهولة دون أي إرهاق للميزانية الخاصة به، عن طريق معدلات تمويل مميز.

كما انهم من السيارات التي تمتلك الكثير من المواصفات والمزايا التي تجعل منها السيارات الأفضل في المملكة ويمكن للجميع الحصول عليه الآن بكل سهولة.

ارخص واقوى عروض تقسيط سيارات جديدة شانجان وكيا

نقدم لكم أفضل عروض تقسيط شانجان وكيا ويمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

سيارة شانجان السفن الأساسية 2023

تعد السيارة من فئة سيارات سيدان ومن نوع دفع العجلات وبها دفع أمامي، تمتلك محرك يبلغ حجمه 1.5 لتر وبها 4 من الأسطوانات تعمل على توليد قوة تقدر بحوالي 105 حصان.

مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات تستخدم نوع الوقود البنزين، ويذكر أن معد ل الاستهلاك للوقود يصل 14.4 كم لكل لتر، وتحتوي على وسائل التكنولوجيا والترفيه ومتوفر بها اتصال يو إس بي وبلوتوث و2 مكبر صوت.

سعر السيارة في المملكة السعودية 41.515 ريال سعودي، وتتمتع بوجود أقفال آلية للأبواب وبها نوافذ كهربائية ومكيف يدوي.

سيارة شانجان السفن فل 2023

تحسب من سيارات سيدان من نوع دفع العجلات بها دفع أمامي يبلغ حجم محرك السيارة 1.5 لتر ومكون من 4 أسطوانات يولد قوة تصل إلى 105 حصان بها ناقل حركة يعمل أوتوماتيك ومكون من 5 سرعات تستخدم نوع الوقود ونظام المحرك بنزين.

يذكر أن معدل استهلاك الوقود هو 14.4 كم لكل لتر، أما بالنسبة إلى وسائل الترفية والتكنولوجيا يوجد في السيارة اتصال يو اس بي ومشغل سي دي وبلوتوث و4 مكبرات صوت، سعر السيارة يبدأ من 44735 ريال سعودي.

سيارة كيا بيجاس 2022 Lx

هي من سيارات سيدان من نوع دفع العجلات وبها دفع أمامي حجم محرك سيارة كيا بيجاس 2022 يصل إلى 1.4 لتر تحتوي على 4 اسطوانات وتوليد قوة 95 حصان وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات تستخدم من الوقود البنزين، وتستهلك من الوقود 17.8 كم لكل لتر وبالنسبة لوسائل الترفيه والتكنولوجيا متوفر بها يو اس بي وبلوتوث و6 مكبرات صوت، يبدأ سعر السيارة من 52323 ريال سعودي، الدفعة الأولى 5.233 ريال بينما الدفعة الأخيرة تصل 15.697 ريال ويتم السداد على 60 شهر.