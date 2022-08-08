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عمر شويل - جدة للبيع سيارات هيونداي وكيا مستعملة بأسعار تناسب محدودي الدخل، يتوفر بمدينة حائل للبيع سيارة هيونداي توسان مستعمل موديل 2012 قطعت ممشى 300 ألف كيلو متر، السيارة لونها فضي مزودة بتجهيزات كاملة Full Option، محرك اربع اسطوانات سعة 2400 سي سي يعطي قوة 178 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: دبل، حساسات خلفية، جنوط مقاس 18 بوصة، مثبت سرعة، تشغيل ذكي،، تكييف أوتو، منافذ للشحن والطاقة + بلوتوث. السيارة مفحوصة مجددة والهيكل الخارجي به فقط رشات تجميلية وقد وصلت أعلى سومة إلى 27 ألف ريال.

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توفرت أيضاً للبيع سيارة كيا سيراتو مستعملة موديل 2012 قطعت ممشى أكثر من 320 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر يعطي قوة 130 حصان، القير عادي 6 سرعات الغيار الخامس يفصل في كثير من الأحيان والسبب الترس. الشاص والايرباقات والماكينة على الشرط، البودي بحالة الوكالة ما عدا رش بالرفرفين الامامي والخلفي. المواصفات: جنوط مقاس 15 بوصة، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، صندوق خلفي كهربائي، حساسات ركن خلفيه، وسائد هوائية. السيارة فحص جديد + استمارة جديدة وعليها سوم بقيمة 9500 ريال.

توفرت هذا اليوم للبيع على وجه السرعة بمدينة الرياض سيارة كيا سول موديل 2012 مشت حوالي 220 ألف كيلو متر، سيارة عملية سهلة القيادة وتناسب الرجال والنساء، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعطي قوة 130 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة لونها أبيض مزودة بتجهيزات كاملة Full Option، حيث تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 بوصة، وسائد هوائيه، USB + AUX، بلوتوث، كاميرا خلفية. السعر المطلوب للبيع هو 23 ألف ريال.

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تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هيونداي سنتافي مستعملة موديل 2012، محرك أربع اسطوانات سعة 2400 سي سي قوة 225 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة فضية اللون بدون دبل وقطعت ممشى 260 ألف كيلو متر، السيارة بحالة نظيفة بودي وكالة بدون رش وجميع المحركات على الشرط. المواصفات: حساسات خلفيه، نظام تثبيت سرعة، تحكم طارة، وسائد هوائية جانبية وخلفية، مكيف أوتو، مقاعد مخمل، بلوتوث، منافذ للشحن والطاقة بالاضافة إلى جنوط مقاس 17 بوصة. وصلت أعلى سومة إلى 20 ألف ريال والبيع قريب.