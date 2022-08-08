أفضل عروض كيا بيجاس 2022 بالتقسيط على 60 أشهر من عبد اللطيف جميل بالسعودية

أفضل عروض كيا بيجاس 2022 بالتقسيط على 60 أشهر إلى كل الأشخاص التي تحتاج إلى سيارات حديثة بأسعار مرتفعة نقدم عرض تقسيط كيا بيجاس موديل 2022م من مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل الشهيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل عرض التقسيط على تخفيف وطأة السعر المرتفع على المشتري إذ أن قيمة القسط قد تصل إلى 500 ريال سعودي شهريًا لمدة خمس سنوات، وهذا يناسب الكثير من الأشخاص والتقسيط مريح وسنوضح لكم أبرز مواصفات ومميزات السيارة حتى تكون على علم بكل المعلومات التي تخص السيارة.

تقسيط كيا بيجاس من عبد اللطيف جميل للتمويل

يبلغ سعر سيارة كيا بيجاس الجديدة موديل 2022م حوالي 45.150 ريال سعودي والقسط الشهري بسيط حيث أن قيمته تبلغ 500 ريال سعودي، بالنسبة إلى دفعتي القسط الأولى والأخيرة فالأولى تبلغ 27.305 ريال سعودي والأخيرة تبلغ 18.172 ريال سعودي والتقسيط يتم سداده على مدار 60 شهر أي خمس سنوات كاملة وبضمان يصل إلى سنتين.

مميزات وإمكانيات سيارة كيا بيجاس 2022

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 17.8 لتر لكل كيلو متر.

التسارع يبدأ من السكون الصفري في غصون 13.1 ثانية لقطع 100 كيلو متر في الساعة.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 132 نيوتن لكل متر وقوة دفعة تبلغ 95 حصان لموتور يعمل بالبنزين.

الموتور سعته تبلغ 1400 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي.

يتكون من أربع سرعات ويدوي يتكون من خمس سرعات.

بينما تبلغ أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة والمصابيح الأمامية مصنوعة من الهالوجين.

تعمل بتقنية الليد ومصنوعة من الضباب.

السيارة تحتوي على حساسات ركن أمامية والمرايا الخارجية الجانبية يتم طيّها كهربيًا.

بها مصابيح من الليد كما أن مقابض الأبواب مصنوعة من الكروم.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 14 إنش وتعمل بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكاميرا محيطية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

عيوب سيارة كيا بيجاس 2022