وصلت الآن وحش الطريق الروسي لادا نيفا 2022 الأراضي السعودية .. تعرف على اهم مواصفاتها

تعد سيارة لادا نيفا الروسية ذات طراز 4*4 من أشهر السيارات الأراضي السعودية، والوطن العربي، ذلك لما تتميز به هذه السيارة من جسم خارجي انسيابي، ومن الداخل تتميز بأفضل بتكنولوجيا والتي تساعد في قيادتها بكل سهوله، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا السيارة الجديدة والتي تم طرحها مؤخرا.

مواصفات الوحش الروسي لادا نيفا 2022

تتميز السيارة لادا نيفا 2022 الروسية، بعدة مميزات تجعل منها الاختيار الاول، لكل محبي السيارات ذات الدفع الرباعي 4*4، وتتلخص مواصفات هذه السيارة في:

تتميز هذه السيارة بشكلها الانسيابي و العصري، حيث أنها سيارة رياضية ذات الاستخدام المتعدد SUV

تتميز أيضا هذا السيارة فتحة سقف بانورامية

المحرك الخاص بسيارة لادا نيفا 2022، بسعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصان

كما أن ناقل السرعات بها يدوي

تم اصدار نسخة ثانية من لادا نيفا 2022

ولكن المحرك فيها بقوة 200 سي سي، وقوة 168 حصان

ناقل الحركة في هذه النسخة هو ناقل أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات

اما بالنسبه عن نظام الفرامل في السيارة لادا نيفا 2022، فإن الفرامل تعمل بنظام الحقن، مع خاصية مانع الانزلاق من نوعيه ABS

وبالحديث عن الاطارات في السيارة، فإنها مصنوعة من البلاستيك، وغير قابل للكسر، وتأتي مع جنوط مقاس 15

أما بالنسبة إلى انظمة الترفيه والتسلية الخاصة بسيارة لادا نيفا 2022، فإن السيارة لديها دعم انظمة ابل بلاي واندرويد اوتو

هذا بالإضافة إلى كونها تدعم خاصية الواي فاي والبلوتوث

هذا بجانب أن السيارة بها مخرج اشحن الهاتف المحمول

كما يوجد بها مخرجين واحد USB، وآخر AUX

يمكن تشغيل للسيارة بدون مفتاح.

مميزات السيارة لادا نيفا 2022

تتميز هذا السيارة بعدة مميزات، لا توجد في أخرى من مثيلاتها، وهي:

فتحة السقف البانورامية الموجودة بالسيارة

هذا بالإضافة إلى أن سعرها يعد سعر تنافسي مقارنة بأسعار السيارات الاخرى من نفس فئتها

عيوب لادا نيفا 2022

لكن على الرغم من مميزات سيارة لادا نيفا 2022، إلا أن هناك بعض العيوب منها: