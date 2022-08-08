نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصلت الآن وحش الطريق الروسي لادا نيفا 2022 الأراضي السعودية .. تعرف على اهم مواصفاتها في المقال التالي
تعد سيارة لادا نيفا الروسية ذات طراز 4*4 من أشهر السيارات الأراضي السعودية، والوطن العربي، ذلك لما تتميز به هذه السيارة من جسم خارجي انسيابي، ومن الداخل تتميز بأفضل بتكنولوجيا والتي تساعد في قيادتها بكل سهوله، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا السيارة الجديدة والتي تم طرحها مؤخرا.
مواصفات الوحش الروسي لادا نيفا 2022
تتميز السيارة لادا نيفا 2022 الروسية، بعدة مميزات تجعل منها الاختيار الاول، لكل محبي السيارات ذات الدفع الرباعي 4*4، وتتلخص مواصفات هذه السيارة في:
- تتميز هذه السيارة بشكلها الانسيابي و العصري، حيث أنها سيارة رياضية ذات الاستخدام المتعدد SUV
- تتميز أيضا هذا السيارة فتحة سقف بانورامية
- المحرك الخاص بسيارة لادا نيفا 2022، بسعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصان
- كما أن ناقل السرعات بها يدوي
- تم اصدار نسخة ثانية من لادا نيفا 2022
- ولكن المحرك فيها بقوة 200 سي سي، وقوة 168 حصان
- ناقل الحركة في هذه النسخة هو ناقل أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات
- اما بالنسبه عن نظام الفرامل في السيارة لادا نيفا 2022، فإن الفرامل تعمل بنظام الحقن، مع خاصية مانع الانزلاق من نوعيه ABS
- وبالحديث عن الاطارات في السيارة، فإنها مصنوعة من البلاستيك، وغير قابل للكسر، وتأتي مع جنوط مقاس 15
- أما بالنسبة إلى انظمة الترفيه والتسلية الخاصة بسيارة لادا نيفا 2022، فإن السيارة لديها دعم انظمة ابل بلاي واندرويد اوتو
- هذا بالإضافة إلى كونها تدعم خاصية الواي فاي والبلوتوث
- هذا بجانب أن السيارة بها مخرج اشحن الهاتف المحمول
- كما يوجد بها مخرجين واحد USB، وآخر AUX
- يمكن تشغيل للسيارة بدون مفتاح.
مميزات السيارة لادا نيفا 2022
تتميز هذا السيارة بعدة مميزات، لا توجد في أخرى من مثيلاتها، وهي:
- فتحة السقف البانورامية الموجودة بالسيارة
- هذا بالإضافة إلى أن سعرها يعد سعر تنافسي مقارنة بأسعار السيارات الاخرى من نفس فئتها
عيوب لادا نيفا 2022
لكن على الرغم من مميزات سيارة لادا نيفا 2022، إلا أن هناك بعض العيوب منها:
- هذه السيارة لها بابين اميين فقط، وليس أربعة
الصالون الخاص بالسيارة لادا نيفا 2022، ضيق جدا خاصة للركاب في الجهة الخلفية
- ناقل الحركة يدوي من الفئة الأولى
باعتبار أن السيارة من عائلة SUV، إلا أن استجابة المحرك بطيئة
- كما أن ثبات السيارة على الطرق السريعة ليس الاعلى بالنسبة لفئتها
- الشنطة الخلفية للسيارة لادا نيفا 2022 ضيقة لا تتسع لمزيد من الحقائب أو الحمولات
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