نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الفخمة القوية وصلت …. سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 تعرف على كل ما يخص السيارة من الداخل والخارج وأسعار بعض فئاتها المختلفة في المقال التالي

سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 ،تتميز سيارة كيا سونيت 2023 بتصميمها الرياضي ومواصفاتها القوية التي تجمع بين التناسب في الأبعاد وعملية الأداء حيث تعد سيارة جريئة تتناسب مع إنجاز المهام اليومية وتم تزويدها بوسائل الأمان المتعددة التي تجعل القيادة أكثر مرونة وراحة للسائق، كما تشمل العديد من المزايا الداخلية التي تجعل الترفيه سمة أساسية توفرها سيارات كيا سونيت 2023 وتتوفر أربع فئات مختلفة في السوق السعودي. سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 مواصفات محرك كيا سونيت 2023 يعمل محرك كيا سونيت 2023 من خلال البنزين حيث يتكون من أربع أسطوانات.

وتقدر قوة المحرك الإجمالية بنحو 115 حصان، تعتمد كيا سونيت 2023 على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

كما تعتمد على ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع CVT و تستهلك وقود بمعدل لتر واحد لكل 17.3 كم. أنظمة الأمان المتوفرة بسيارة كيا سونيت 2023 تدعم سيارة كيا سونيت 2023 نظام استقرار السيارة VSM.

نظام استقرار السيارة VSM. نظام تثبيت السرعة الذكي CRUISE.

نظام اختيار وضع القيادة.

تحتوي على حساسات أمامية وخلفية.

تدعم نظام مساعدة الفرامل (BAS).

نظام منع انغلاق المكابح ABS.

تشمل مساعد اصطفاف (APS). المواصفات الخارجية للسيارة كيا سونيت 2023 تحتوي على نظام إضاءة يعتمد على المصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بتقنية الليد

يوجد بها إضاءة نهارية DRLs

عجلات السيارة مصنوعة من الألمنيوم بقياس 16 بوصة و تظهر بشكل ماسي.

تم وضع الغطاء للعجلات من الفضة اللامعة.

يوجد بها كشافات للضباب.

تحتوي على كاميرا خلفية بمقاس 360 درجة. المواصفات الداخلية للسيارة كيا سونيت 2023 نظام سيارة كيا سونيت 2023 الصوتي يتكون من سبع سماعات.

الصوتي يتكون من سبع سماعات. تحتوي على بلوتوث

تدعم اتصال يو اس بي

يوجد بها نظام شحن لاسلكي

تحتوي على نوافذ كهربائية

تشمل فتحة سقف بانوراما

يوجد بها شاشة للرؤية الخلفية

تحتوي على شاشة تقترب بمجموعة عدادات للمراقبة و تأتي بمقاس 4.2 بوصة.

تدعم التحكم من المقود

كما يوجد بها شاشة للرؤية الخلفية من نوع VM أسعار سيارة كيا سونيت 2023 في السوق السعودي الفئة الأولى كيا سونيت 2023 LX يبدأ سعرها من 77,738 ريال سعودي.

الثانية كيا سونيت 2023 LX2 بسعر

84,293 ريال سعودي.

الفئة الثالثة كيا سونيت 2023 EX 2Tone بسعر 89,238 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة الفخمة القوية وصلت .... سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 تعرف على كل ما يخص السيارة من الداخل والخارج وأسعار بعض فئاتها المختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الفخمة القوية وصلت …. سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 تعرف على كل ما يخص السيارة من الداخل والخارج وأسعار بعض فئاتها المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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