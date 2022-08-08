نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات عائلية استعمال نظيف بـ4 ألاف ريال في السعودية وأكثر في المقال التالي

سيارات عائلية استعمال نظيف في المملكة السعودية لكل مواطن أو مقيم لديه أسرة كبيرة أكثر من ٥ أفراد، نقدم سيارات كبيرة تعمل بنظام الدفع الرباعي ب 7 مقاعد فسيحة من الداخل ومقصوراتها كبيرة بأسعار مخفضة تبدأ بسعر 4 ألاف ريال فيما فوق على حسب إمكانية كل مواطن ومقيم مع ذكر مواصفات كل سيارة وعداد الممشى، نعرض مجموعة واسعة من أشهر السيارات العائلية المستعملة في السعودية التي تناسب عدد أفراد أكبر وتتحمل مشاقات الطرق الطويلة والوعرة. سيارات عائلية استعمال نظيف ايسوزو تروبر موديل 1999 مستعملة سيارة دفع رباعي عائلية كبيرة، تعمل على محرك سعته 3500 سي سي والناقل الحركي الخاص به يدوي ويملك 6 أسطوانات بأربع سرعات، وينتج من التربو 215 حصان.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 170 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة القويعية بحي البساتين.

السيارة بحالة جيدة، ولكن تحتاج إلى تغيير الإطارات.

تحتوي على مكيف، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشفل ام بي ثري، مصابيح ضوئية، أنظمة حماية ضد أخطار الطريق.

سعر ايسوزو تروبر مستعملة في السعودية 4 ألاف ريال. فورد اكسبيدنشن موديل 2001 مستعملة سيارة ذات حجم كبير تسع 7 أفراد بالغين، المقصورة فسيحة، لها ثمانية أسطوانات والمحرك يسع من البنزين 5400 سي سي، وتنتج من التربو 410 حصان ومن قوة العزم 566 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الرحاب.

السيارة بحالة ممتازة لا تشكو من أعطال ولم يسبق لها حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، ميزة الدخول بدون مفتاح، سنتر لوك، أنظمة حماية، مصابيح زينون.

لها أستمارة مجددة وباقي لها عامين، والفحص منتهي.

سعر فورد اكسبيدنشن مستعملة في السعودية 7.500 ألف ريال. شيفروليه تاهو سوبر بان موديل 2003 مستعملة سيارة عائلية كبيرة وفسيحة من الداخل تسيع من الأفراد ٧ مقاعد، تعمل بنظام الدفع الرباعي ولها ثمانية أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك، تعمل على محرك يبلغ سعته 5300 سي سي.

تدد المسافات التي قطعتها السيارة 456 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي النهضة- الخليج.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، أكياس هوائية، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، شاشة وسائط، سنتر لوك، أضوية زينون، مرايات ونوافذ كهربائية.

سعر شيفروليه تاهو مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات عائلية استعمال نظيف بـ4 ألاف ريال في السعودية وأكثر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات عائلية استعمال نظيف بـ4 ألاف ريال في السعودية وأكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.