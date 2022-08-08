نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة بالإمارات بسوق المستعمل بدبي والشارقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص سيارات مستعملة بالإمارات، تشهد أسواق السيارات في الإمارات تخفيضات كبرى في أسعار السيارات خاصة المستعملة، والسيارات المعروضة بحالة جيدة ومناسبة للمقيمين والمواطنين وفق الحالة المادية للمشتري، حيث يكثر في سوق الإمارات للمستعمل سواء بدبي أو بالشارقة خاصة عبر مواقع الأنترنت الكبرى التي تعرض سيارات مستعملة أو جديدة أقبال كبير من المشترين، فتابعوا معنا لكي نتمكن من تجميع لكم أفضل وأرخص أنواع السيارات المستعملة بالإمارات.

أرخص سيارات مستعملة بالإمارات

سيارة مستعملة بدبي نوعها بيجو للبيع موديل 2013 سيارة بيجو 208، سيارة من السيارات الاقتصادية جدا وموفرة في البنزين، تأتي السيارة بمواصفات خليجية كما أن ملكية السيارة سوف تنتهي في 23/8، السيارة نوعها فل أوبشن، كما أن السيارة بها الجامات الأمامية بها عطل بسيط، كما أن بها نظام حماية بحالة ممتازة.

حيث أن القير ومكينة بحالة ممتازة مكيفة. كما أن عداد الممشى للسيارة 205 كيلو متر. السيارة تحتوي على وسائد هوائية بحالة جيدة. كما أن السيارة بها نظام تثبيت السرعة. السيارة تحتوي على دخول بدون مفتاح. مرايات السيارة ذات حركة كهربائية. نوافذ السيارة أوتوماتيك أمامية وخلفية. السيارة بيجو 208 مستعملة في منطقة السطوة في دبي. يبلغ سعر بيجو موديل 2013 مستعمل 13 ألف درهم إماراتي.

سيارة مرسيدس بنز فئة أي موديل عام 2008

سيارة مرسيدس معروضة للبيع لم تتعرض للحوادث سواء حدث بها القليل من التلف نتيجة الاستخدام، كما أن عداد الكيلو مترات للسيارة يبلغ 179 ألف كيلو متر، محرك السيارة بقوة 1500 CC، السيارة تم إصدارها خلال عام 2008.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك. سيارة مرسيدس نوعها دفع رباعي. السيارة بمواصفات إقليمية مواصفات مجلس التعاون الخليجي. نوع الوقود المستخدم بنزين. عدد سيلندر ستة سيلندر، عدد أبواب أربعة. غطاء محرك السيارة نوعه اوتوماتيك، كما بها كاشف تصادم. فرامل قرصية متواجدة أمامية فقط. سعر السيارة مرسيدس بنز تبلغ نحو 15 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري طراز 2005 مستعملة

تفاصيل بيع وشراء السيارة كامري، تتواجد السيارة في مدينة الشارقة، يعمل محرك السيارة تويوتا كامري عن طريق البنزين، الطلاء الخارجي للسيارة باللون الأبيض بحالة جيدة بدون خدوش أو رشوش.