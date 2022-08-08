لادا نيفا موديل 2022 الروسية الفاخرة تصل السعودية.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها

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تم طرح السيارة الروسية الفاخرة، لادا نيفا 2022، في الأسواق العالمية، وتأتي السيارة بعدد كبير من الإمكانيات المميزة، والتي تزيد الإقبال على اقتنائها، حيث تتمتع السيارة بجمال التصميم الخارجي، وجودة التصميم الداخلي، كما حصلت على محرك قوي يعمل بنظام الدفع الرباعي، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية، وقد تم تزويدها بالعديد من أنظمة الأمان، وإليكم مواصفات وأسعار السيارة ومزيد من التفاصيل حولها.
أهم مميزات لادا نيفا موديل 2022
تتمتع السيارة الرياضية لادا نيفا 2022 بعدد كبير من المميزات، والتي من أهمها على الإطلاق، ما يلي:
- تمتلك السيارة محرك قوي يعمل بالدفع الرباعي.
- كما تتميز السيارة بارتفاع مستوى الأمان الخاص بها.
- كذلك حصلت السيارة من الداخل على تصميم احترافي، خاصةً فيما يتعلق بجودة المقاعد الداخلية، والتي توفر الشعور بالراحة للسائق والركاب خلال الانتقال بالسيارة.
- كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء عالي الكفاءة لضبط درجة الحرارة والتبريد داخل السيارة.
- وقد تم طرح لادا نيفا 2022 في عدد كبير من الأسواق على مستوى العالم، ومنها أسواق روسيا والولايات المتحدة، وكذلك تم طرحها في العديد من الأسواق العربية، مثل: مصر، والإمارات والمملكة العربية السعودية.
أبرز مواصفات لادا نيفا 2022
تمتلك السيارة لادا نيفا 2022 عدد من المواصفات، والتي أهمها ما نورده في النقاط التالية:
- تم عزل مقصورة السيارة الداخلية، عن الضوضاء الخارجية وأصوات الرياح والمحرك، عزلًا جيدًا يوفر الهدوء للركاب والسائق داخلها.
- كما حصلت السيارة على نظام مكابح قوي يسهل التحكم في السيارة، من خلاله، في حالة التعرض لحالات الطوارئ.
- كما تكتسب السيارة قوة الأداء من المحرك القوي الذي حصلت عليه.
- إضافة إلي ذلك تم تزويد السيارة بشاشة لمس المعلومات الملاحية والترفيه.
تتوفر السيارة بأسعار مناسبة.
- كما تمتلك السيارة وسائل أمان عالية الكفاءة.
سعر لادا نيفا 2022 في المملكة السعودية
- تعتبر لادا نيفا 2022 من أكثر السيارات المطروحة في الأسواق بأسعار معقولة، وتناسب أسعارها جميع الفئات.
- وقد تم طرح السيارة في أسواق المملكة السعودية في 3 فئات مختلفة، تتباين من حيث الكماليات والتجهيزات والسعر، ويبدأ سعر بيع السيارة من 34 ألف ريال.
- أما في مصر، فقد تم طرح السيارة بالأسواق بأسعار تبدأ من 163 جنيه.
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