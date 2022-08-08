نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بالسعودية بأقل من 4 ألف ريال سعودي فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع، تشهد محركات البحث إقبال كبير على أسعار السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية حيث أصبحت السيارة من أهم المتطلبات اليومية لتسهيل الانتقال من مكان لآخر، وتوصيل الأطفال لمدارسهم، ولكن يزداد الإقبال على المستعمل نظرا لغلاء الأسعار.

سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بالسعودية

نقدم في مقالنا اليوم على موقع ثقفني ملف كامل ومتجدد لبعض السيارات المستعملة المعروضة للبيع بأكثر من ماركة مثل تويوتا، هايونداي، فورد، وسنوضح مواصفاتها وأسعار السيارات.

سيارة تويوتا كورولا 2002 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2002 مستعملة بجدة في السعودية، مواصفات السيارة هي:

السيارة ذات مواصفات أمريكية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 210 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر وأربعة باب ونوع الوقود البنزين.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

سعر السيارة 3.500 ريال سعودي.

سيارة بي إم دبليو i3 مستعملة للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة بي أم دبليو موديل i3 1997 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 5,000,000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة بنفسجي، نوع السيارة سيدان.

ستة سليندر وأربعة باب ووقود السيارة البترول.

السيارة بها بعض التلف الناتج عن الاستعمال.

استمارة منتهية من سنة، جنوط بحالة ممتازة، تأمين ساري.

سعر السيارة 4 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2003 مستعملة بالشرقية في المملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة هي:

اللون الخارجي للسيارة أبيض، وقود السيارة البنزين.

أربعة سليندر وأربعة باب، نوع السيارة سيدان.

عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة ذات مواصفات أمريكية.

سعر السيارة 4 ريال سعودي.

سيارة جي إم سي إنفوي مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة جي إم سي موديل إنفوي 2006 مستعملة بمكة في السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي.

نوع الدفع بالسيارة رباعي، اللون الخارجي للسيارة أسود.

ستة سليندر وأربعة باب، ووقود السيارة بنزين.

عداد الممشي للسيارة 248 ألف كيلو متر.

البودي نظيف ولكن تحتاج وجه مكينة

سعر السيارة 5 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة هايونداي سوناتا 2003 مستعملة

سيارة مستعملة للبيع ماركة هايونداي موديل سوناتا 2003 في الشرقية بالمملكة، مواصفات السيارة هي: