نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 الجديدة وحش الشركة اليابانية وسعر mitsubishi pajero sport 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 الجديدة . يتزايد البحث عنها بشكل كبير جدا في هذه الفترة وذلك مع أقتراب نزول السيارة إلى الأسواق والوكلاء. حيث من المفترض أن يكون موعد نزول باجيرو سبورت 2023 في الأسواق في الربع الأخير من العام وبالتحديد في شهر سبتمبر القادم 2022. وذلك بعد أن أعلنت عنها شركة ميتسوبيشي اليابانية الرائدة والمتخصصة في صناعة السيارات التي تجمع بين المظهر الفخم والأداء القوي. كما أضافت شركة ميتسوبيشي الكثير من المميزات والتحسينات الكثيرة. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مميزات mitsubishi pajero sport 2023 وسعرها في الأسواق. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 الجديدة

السيارة التي سوف نتحدث عنها اليوم هي أفضل السيارات الرياضية ال suv. كما أنها النسخة المصغرة من سيارة ميتشوبيشي باجيرو 2023 الذي سبق وقدمنا لكم مواصفاتها بالتفصيل. فدعونا نقدم لكم الآن مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 الجديدة الذي تم إضافة الكثير من التحسينات لها وهي كالتالي :

تتميز السيارة بمظهر قوي وجذاب.

تحتوي على محرك تيربو ديزل سعة 2.4 لتر 2400 سي سي. ليولد قوة كهربائية تبلغ نحو 181 حصان و 133 واط. بعزم دوران 430 رطل.

ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

واحة من أفضل سيارات الدفع الرباعي.

تقدم أعلي أداء على الطرق الصعبة والواعرة والتضاريس الصخرية.

pajero sport 2023 من أكثر السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك نحو 8 لتر لكل 100 كم.

من أكثر السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك نحو 8 لتر لكل 100 كم. تتوفر السيارة في الدول الأوروبية بمحرك واحد فقط.

كما هو الحال أيضا في دول الخليخ فهي تتوفر أيضا بمحرك واحد فقط ولكن بقوة أكبر. لتتناسب مع المناخ والطرق في الخليج.

تتكون ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 على ثلاثة صفوف مكون من 7 مقاعد.

على ثلاثة صفوف مكون من 7 مقاعد. مساحة داخلية واسعة وفسيحة تتسع لعدد سبعة أشخاص بالغين.

يوجد بها مصابيح ليد.

كما يوجد بها مصابيح للطرق المغطاة بالضباب لتوفير رؤية أفضل للسائق.

4 عجلات بقياس 18 بوصة.

تحتوي ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 من الداخل على شاشة عرض المعلومات والترفية بقياس 8 إنش.

على شاشة عرض المعلومات والترفية بقياس 8 إنش. تدعم نظام أندرويد أوتو ونظام أبل كار بلاي.

نظام تدفئة في المقاعد يمكن التحكم به كهربائيا.

يمكن طي المقاعد الخلفية للسيارة لتوسيع مساحة أكبر لوضع الأمتعة.

يوجد في mitsubishi pajero sport 2023 وحدة صوتية مكونة من 6 مكبرات صوت. لتقديم صوت أنقي وأوضح.

وحدة صوتية مكونة من 6 مكبرات صوت. لتقديم صوت أنقي وأوضح. كما تحتوي السيارة على الكثير من وسائل الأمان والسلامة للسائق وهي كالتالي : نظام مراقبة النقطة العمياء. كاميرا أمامية وخلفية. نظام تحذير عند مغادرة السائق المسار. وسائد هوائية من جانبي وأمام السيارة.



سعر ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023

من المتوقع أن يتم توفير السيارة في الأسواق بالأسعار التالية دون ضرائب :

يبلغ سعر السيارة عالميا نحو 45 ألف دولار أمريكي.

كما من المتوقع أن يبلغ سعر ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 في السعودية نحو 169 ألف ريال سعودي.

نحو 169 ألف ريال سعودي. سعر ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 في مصر يبلغ نحو 850 ألف جنيه مصري.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 الجديدة . ونرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حال قيام شركة ميتسوبيشي اليابانية بالإعلان عنه.