عاجل .. انطلاق الجيل الجديد كليًّا من سيارة كولورادو 2023 تعرف على السعر والمواصفات

عادت شركة شيفروليه بوحش جديد يعد أكبر منافس في الأسواق حاليًا بعد غياب بلغ 11 عام من إصدارها الأخير، وهي سيارة “شيفروليه كولورادو 2023″، هذا الموديل المُحسّن والمتطورة من الداخل والخارج عن الإصدار السابق، حيث يأتي بمحرك أقوى سعته 2.7 لتر ومزود بـ 8 سرعات وقوة أربعة سلند،ر، وشاشة ملاحية جديدة مقاس 11.3 بوصة وغيرهم من التطورات الرائعة التي سنعرضها عليك بالتفصيل خلال السطور الآتية.

مواصفات سيارة شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة

تم إعادة تصميم هيكل السيارة من الداخل والخارج.

ناقل حركة ذو خيارات متعددة.

مقصورة متطورة ومزودة بالعديد من التقنيات.

تتوفر بفئات تتحرك بالدفع الأمامي والخلفي حسب الرغبة.

لست بحاجة إلى استخدام المحرك 6 سلندر، بل تتوفر بأربعة سلندرات أقوى عدة مرات من استخدام 6 سلندرات.

شاشة ملاحة وشاشة للمعلومات بجانب عجلة القيادة.

تدعم الشاشة كافة الهواتف الذكية، وتعمل أيضًا بالأوامر الصوتية.

طبلون السيارة الأمامي مكسو من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى فتحات للتهوية ذو شكل دائري من الأطراف.

مزودة بكونسول في الوسط به زر تحكم لاختيار وضعية القيادة حسب الرغبة.

السيارة متوفرة بفئات مختلفة، وأعلى فئة مكسوة من الداخل بجلد فاخر بالكامل وتطريز رائع باللون الأحمر.

تضم العديد من أدوات السلامة والأمان المتطورة مثل: تقنية التنبيه قبل الاصطدام، مكابح مخصصة للطوارئ تعمل تلقائيًا، مراقبة خط السير وتنبيهم في حال الانحراف عنه، مثبت السرعة.

مواصفات سيارة شيفروليه كولورادو 2023 من الخارج

تصميم مختلف عن الإصدار السابق.

ذو شبك أمامي ضخم يتوسطه شعار السيارة.

غطاء المحرك مزود بتموجات.

يتوفر منها نسخة مخصصة للصحراء ذو لون أسود كاحل.

مصابيح أمامية رفيعة وجذابة من النوع ليد.

مظهر رياضي شرس.

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سعر سيارة شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة

ذكرنا سابقًا أنها تتوفر بفئات عديدة لكل منها خصائصها ومميزاتها عن الأخرى، وكذلك بالنسبة لسعرها كما هو موضح فيما يأتي: