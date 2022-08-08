عاجل .. انطلاق الجيل الجديد كليًّا من سيارة كولورادو 2023 تعرف على السعر والمواصفات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. انطلاق الجيل الجديد كليًّا من سيارة كولورادو 2023 تعرف على السعر والمواصفات في المقال التالي
عادت شركة شيفروليه بوحش جديد يعد أكبر منافس في الأسواق حاليًا بعد غياب بلغ 11 عام من إصدارها الأخير، وهي سيارة “شيفروليه كولورادو 2023″، هذا الموديل المُحسّن والمتطورة من الداخل والخارج عن الإصدار السابق، حيث يأتي بمحرك أقوى سعته 2.7 لتر ومزود بـ 8 سرعات وقوة أربعة سلند،ر، وشاشة ملاحية جديدة مقاس 11.3 بوصة وغيرهم من التطورات الرائعة التي سنعرضها عليك بالتفصيل خلال السطور الآتية.
مواصفات سيارة شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة
- تم إعادة تصميم هيكل السيارة من الداخل والخارج.
- ناقل حركة ذو خيارات متعددة.
- مقصورة متطورة ومزودة بالعديد من التقنيات.
- تتوفر بفئات تتحرك بالدفع الأمامي والخلفي حسب الرغبة.
- لست بحاجة إلى استخدام المحرك 6 سلندر، بل تتوفر بأربعة سلندرات أقوى عدة مرات من استخدام 6 سلندرات.
- شاشة ملاحة وشاشة للمعلومات بجانب عجلة القيادة.
- تدعم الشاشة كافة الهواتف الذكية، وتعمل أيضًا بالأوامر الصوتية.
- طبلون السيارة الأمامي مكسو من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى فتحات للتهوية ذو شكل دائري من الأطراف.
- مزودة بكونسول في الوسط به زر تحكم لاختيار وضعية القيادة حسب الرغبة.
- السيارة متوفرة بفئات مختلفة، وأعلى فئة مكسوة من الداخل بجلد فاخر بالكامل وتطريز رائع باللون الأحمر.
- تضم العديد من أدوات السلامة والأمان المتطورة مثل: تقنية التنبيه قبل الاصطدام، مكابح مخصصة للطوارئ تعمل تلقائيًا، مراقبة خط السير وتنبيهم في حال الانحراف عنه، مثبت السرعة.
مواصفات سيارة شيفروليه كولورادو 2023 من الخارج
- تصميم مختلف عن الإصدار السابق.
- ذو شبك أمامي ضخم يتوسطه شعار السيارة.
- غطاء المحرك مزود بتموجات.
- يتوفر منها نسخة مخصصة للصحراء ذو لون أسود كاحل.
- مصابيح أمامية رفيعة وجذابة من النوع ليد.
- مظهر رياضي شرس.
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سعر سيارة شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة
ذكرنا سابقًا أنها تتوفر بفئات عديدة لكل منها خصائصها ومميزاتها عن الأخرى، وكذلك بالنسبة لسعرها كما هو موضح فيما يأتي:
- يبلغ سعر فئة WT من كولورادو: 28 ألف دولار، أي 104 ألف ريال سعودي.
- كما يبلغ سعر فئة LT من كولورادو: 30 ألف دولار، أي 112 ألف ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر الفئة Z71 من كولورادو: 37 ألف دولار، أي 138 ألف ريال سعودي.
- وأخيرًا يبلغ سعر الفئة Trail Boss من كولورادو: 43 ألف دولار، أي 160 ألف ريال سعودي.
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