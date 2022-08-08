الجوهرة اللامعه.. سيارة كيا سيلتوس 2023 kia seltos احدث موديل تخطف الأنظار بمواصفاتها الجبارة والخرافية في الاسواق

الجوهرة اللامعه.. سيارة كيا سيلتوس 2023 kia seltos منذ الظهور الأول الذي كشفت به بعض التسريبات عن سيارة كيا سيلتوس 2023 وهي خطفت الكثير من الأنظار حتى من هيكلها الخارجي بدون التعرف على المواصفات، ولكن كشفت بعض المصادر عن إمكانيات السيارة والتي تتميز بالكثير من المواصفات ووسائل الترفيه والتكنولوجيا المتطورة، كما أن طول السيارة مناسب بالنسبة إلى حجمها ووزنها خفيف وجيد عند السير على الأراضي والطرق الغير ممهدة بثبات عالي وتتميز بأسعارها المناسبة للكثير من الفئات المجتمعية.

سعر سيارة كيا سيلتوس 2023 في السوق المحلية

يبلغ سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية حوالي 99 ألف ريال سعودي وفي الفئات الأعلى تجهيزًا يصل إلى حوالي 104 ألف ريال سعودي، بينما سعر الهاتف في سوق الإمارات العربية المتحدة يبدأ من 85 ألف درهم إماراتي ويصل إلى حوالي 100 ألف درهم إماراتي في الفئات الأعلى تجهيزًا وفي سوق الكويت يبدأ سعر السيارة من 7.200 دينار كويتي وتبلغ حوالي 8.400 دينار كويتي في الفئات الأعلى.

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2023

يبلغ طول السيارة حوالي أربعة أمتار و315 مللي متر ويبلغ عرضها حوالي متر و800 مللي متر.

يصل ارتفاع السيارة إلى متر و620 مللي متر.

حجم ومساحة الحقيبة الخلفية للسيارة يبلغ 515 لتر والتسارع يبدأ من السكون حتى 100 كيلو متر في غصون 6.3 ثانية.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 190 كيلو متر خلال الساعة الواحدة وعزم دوران الموتور.

يبلغ 195 رطل لعمل 1500 لفه خلال الدقيقة الواحدة.

سعة الموتور 1600 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات ونقل حركة أوتوماتيكي يتكون من سبع سرعات وقوة دفعه 175 حصان.

يتوفر خيار آخر في المحرك في الفئات المتقدمة وسعته تبلغ 2000 سي سي وعدد أسطواناته أربعة وقوة دفعه 146 حصان وهو من النوع CVT.

عيوب كيا سيلتوس موديل 2023

هناك بعض العيوب التي تم الكشف عنها والتي من واجبنا إعلامكم بها ومن بين هذه العيوب ما يلي:-