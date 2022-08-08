بثمن ايفون 12 برو اشتري سيارة تويوتا كامري مستعملة من سوق السيارات السعودي

سيارة تويوتا كامري مستعملة من أشهر الطرازات السيدان لدى علامة تويوتا السعودية، وعلى الرغم من توفرها بنسختها الزيرو لدى وكيل علامة تويوتا اليابانية في السعودية. إلا أن الكثيرون يلجأوا إلى شراء السيارة بنسخ مستعملة من سوق السيارات المستعملة في السعودية نظرًا لسعرها البسيط والزهيد مقارنةً بالسيارات الزيرو أو الجديدة.

مميزات تويوتا كامري مستعملة

وتزخر سيارة تويوتا كامري 2015 مستعملة في المملكة العربية السعودية بباقة من المميزات التي تجعلها الاختيار الأمثل للكثيرين من المستهلكين بالمملكة، وإليكم أبرزهم:

تعتبر كامري سيارة سيدان مميزة ومطلوبة لدى المستهلكين في المملكة.

كما تتوفر سيارة عبر باقة من التجهيزات والمواصفات المختلفة.

حيث احتوت على كماليات كثيرة للغاية، وهو ما يجعل الكثيرون يتهافتون على شراءها.

إلى جانب قدرة على منح العميل أداء رائع على الطريق.

تحتوي السيارة كامري مستعملة على وسائل أمان مميزة.

كما أنها اقتصادية عند شرائها في حال شرائها من سوق السيارات المستعملة.

عيوب تويوتا كامري المستعملة

من أبرز عيوب طراز كامري مستعملة ضعف العزل الخاص بالسيارة.

إلى جانب صغر مساحة الشنطة الخلفية.

تتوفر السيارة بكماليات ضعيفة في بعض الفئات.

تحتوي السيارة على محرك سعة 2500 سي سي.

ويولد محرك تويوتا كامري المستعملة قوة 178 حصانًا.

كما تنتقل السيارة من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كم/ الساعة في غضون 8 ثواني تقريبًا.

وتبلغ سرعة السيارة القصوة حوالي 195 كم/ الساعة.

وسائل أمان تويوتا كامري المستعملة

بينما تتوفر سيارة تويوتا كامري المستعملة مع مجموعة مميزة من تجهيزات الأمان.

واحتوت سيارة كامري المستعملة بوسائد هوائية للسائق والركاب.

بالإضافة إلى وجود فرامل مانعة للانزلاق، أحزمة أمان، وغيرهما.

بينما توفرت سيارة تويوتا السيدان العملاقة بنظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

كما أنها تأتي مع نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

وتحتوي السيارة أيضًا على أحزمة تثبيت لمقعد الأطفال.

علاوةً على أن السيارة تتميز بوجود نظام ثبات إلكتروني.

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